Samsung WF70F5E0Q4W/EN

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Samsung is geschikt voor 7 kg was. Hij is voorzien van een display waar je de resterende programmaduur op kan zien, startuitstel en geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma. Als er een fout optreedt kun je met behulp van je smartphone en een speciale app informatie over de status van de machine, de fout en eventuele oplossing vinden. Hij is verkrijgbaar in 3 varianten: De WF70F5E0Q4W/EN (deur wit), de WF70F5E2Q4W/EN (deur wit kristal) en de WF70F5ECQ4W/EN Eco-Bubble (deur zwart) verschillen in kleur van de deur.