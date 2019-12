Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens WM14N030NL is technisch gelijk aan de Siemens WM14N021NL en de Bosch WAN28062NL. Vreemd genoeg verschillen de modellen wel in prijs, maar niet in specificaties. Alleen het gewicht van de machines verschilt een kilo (69 of 70). De machines hebben een capaciteit van 7 kilo en een maximale toerental van 1400. De machines hebben een overzichtelijk aantal programma's. Ze zijn voorzien van een display met resterende programmaduur, een timer met uitgestelde starttijd en geven een geluidssignaal na een programma.