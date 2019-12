Siemens WM16Y841NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Siemens kan 9 kg was en daardoor is hij geschikt voor een groot gezin. Vloeibaar wasmiddel en wasverzachter doseert de machine automatisch en stemt daarbij de hoeveelheid wasmiddel af op de hoeveelheid was. Hij is voorzien van startuitstel, geeft de resterende programmatijd weer en heeft o.a. programma's voor overhemden en damesondergoed. Ook kan je met de vlekkenautomaat het wasprogramma afstemmen op een specifieke vlek.