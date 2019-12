Quad Play: internet, tv, vaste telefonie en mobiel abonnement

Wat is quad play?

Een groot deel van de mensen neemt internet, tv en vaste telefonie af bij dezelfde provider. In plaats van losse abonnementen bij verschillende providers. Een mobiel telefoonabonnement wordt nu nog in de meeste gevallen afgenomen bij een andere, ‘mobiele’ provider. Maar de markt van vaste providers smelt steeds meer samen met die van de mobiele providers.

De provider die je vaste internetverbinding verzorgt, kan tegenwoordig ook je mobiele verbinding verzorgen, en andersom. Quad play wil in dit geval zeggen dat een provider een pakket aanbiedt met vast internet, televisie, vaste telefonie en een mobiel abonnement. Het gaat eigenlijk nog wel om 2 losse contracten. In de meeste gevallen biedt quad play een aantal voordelen ten opzichte van losse abonnementen bij verschillende providers.

Voordelen:

Je hebt te maken met een enkel bedrijf, dat kan makkelijker zijn in de communicatie

Je krijgt in de meeste gevallen voordelen en kortingen, zoals korting op je factuur of de keuze uit gratis tv-zenders en dubbele databundels voor je smartphone

Maar er zijn ook nadelen.

Nadelen:

Je bent meer gebonden aan een enkele provider. Stap je wel zo makkelijk over?

Een los abonnement bij een andere provider kan duurder zijn. Maar is wellicht kwalitatief beter of past beter bij jouw gebruik

Wat bieden de providers aan?

We hebben het aanbod van verschillende providers op een rij gezet.

KPN

Bij KPN heet het quad play-pakket KPN Compleet. Heb je vast internet, tv, vaste telefonie en een mobiel abonnement, dan kun je je aanmelden voor KPN Compleet. Je krijgt dan de volgende voordelen:

€5 korting per maand op je mobiele abonnement.

Een verdubbeling van je databundel binnen de EU.

Een gratis zenderpakket. Kies daarbij uit FOX Sports Eredivisie of Pluspakket.

Gratis onderling bellen met de vaste telefoon naar andere KPN-nummers.

Onderling MB's delen.

Heb je geen vaste telefoon? Dan profiteer je ook van de voordelen, alleen vervalt het gratis onderling bellen. Meer informatie over KPN Compleet (website KPN).

Telfort

Bij Telfort kun je al profiteren van voordeel als je alleen internet afneemt. Neem je ook een mobiel abonnement dan kom je in aanmerking voor CombiVoordeel. Met Telfort Internet thuis (internet en tv) kom je uiteraard ook in aanmerking. Heb je internet, tv en een mobiel abonnement, dus zonder vaste telefonie. Dan kun je kiezen uit de volgende voordelen:

Verdubbeling van je MB’s en minuten in je mobiele abonnement

€5 korting op je Thuis factuur

Gratis FOX Sports Eredivisie

Een gratis 'Opnemen pakket'

Neem je alleen internet af en geen tv? Dan kun je alleen kiezen uit de bovenste 2 voordelen. Bij Telfort kun je dus maar profiteren van één van de voordelen, terwijl je ze bij KPN allemaal krijgt.

Lees meer over Telfort Combivoordeel (website Telfort).

XS4ALL

Heb je naast internet van XS4ALL een mobiel abonnement bij KPN op hetzelfde adres? Dan zijn de volgende extra's van toepassing:

€5 korting op je mobiele abonnement (tot 10 mobiele nummers per adres)

Een verdubbeling van je databundel van KPN Mobiel (in de EU)

Een gratis zenderpakket. Kies daarbij uit FOX Sports Eredivisie of Pluspakket

Gratis onderling bellen met de vaste telefoon naar andere XS4ALL en KPN-mobiel-nummers

Onderling MB's delen met andere KPN Mobiel-abonnementen

Lees meer over XS4ALL Compleet (website XS4ALL).

VodafoneZiggo

Ziggo en Vodafone zijn gefuseerd. Het bedrijf dat hieruit is ontstaan gaat verder onder de naam VodafoneZiggo, maar beide merknamen blijven wel gewoon bestaan. De mobiele diensten van Vodafone worden gecombineerd met de vaste diensten (internet, tv en bellen) van Ziggo. Door deze fusie is het bedrijf in één klap het grootste telecombedrijf in de markt geworden. Als Consumentenbond houden we dit in de gaten, omdat we vinden dat er op den duur te weinig concurrentie overblijft.

Je krijgt een aantal gratis extra's als je een abonnement bij beide bedrijven hebt. Met internet en digitale TV bij Ziggo samen met een Vodafone Scherp, Start, Smart, Red of Black abonnement krijg je de volgende voordelen:

De databundel van je mobiele abonnement wordt verdubbeld.

€5 korting op je mobiele, Vodafone, abonnement.

Een gratis tv-pakket. Kies uit Ziggo Movies & Series L, Ziggo Sport Totaal of Ziggo Kids.

Een gratis 'Veilig online' pakket.

Beide abonnementen moeten wel op hetzelfde adres staan om deze extra's te ontvangen.

Lees meer over extra's bij Vodafone en Ziggo (website Ziggo).

T-Mobile

T-Mobile heeft in februari 2017 het vaste internet en tv (en vaste telefonie) van Vodafone gekocht. Sindsdien biedt T-Mobile zowel mobiele als vaste diensten aan op de website. Sinds 5 oktober 2017 bieden zij ook Quad Play aan. Je hebt daarbij dus T-Mobile Mobiel + Thuis Voordeel met de volgende voordelen:

€2,50 korting op T-Mobile Thuis.

De keuze tussen gratis FOX Sports Eredivisie óf FOX Sports Compleet van €12,50 voor €5.

Ook hierbij geldt dat beide abonnementen op hetzelfde adres moeten staan om de kortingen te ontvangen.

Lees meer over T-Mobile Thuis alles-in-1 met T-Mobile mobiel (website T-Mobile).

Vodafone

Vodafone is gestopt met het aanbieden van de vaste diensten op hun website. T-Mobile heeft de vaste diensten van Vodafone overgenomen. Klanten van Vodafone Thuis zijn overgezet naar T-mobile en hebben nu hetzelfde abonnement onder de naam T-Mobile Thuis.

Tele2

Tele2 biedt op zijn website niet expliciet quad play pakketten aan. Ze hadden in het begin van 2016 een korting voor klanten met een ‘vast’ abonnement en een mobiel abonnement, maar die is inmiddels afgelopen. Op het moment biedt Tele2 geen quad play pakketten aan.

