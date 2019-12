Zo lang mogelijk in achteruitkijkend autostoeltje

Uit veiligheidsoogpunt kun je het beste je kinderen zo lang mogelijk achterwaarts vervoeren. Krachten op het nekje bij een frontale botsing zijn dan tot 5 keer zo laag. Of achteruitkijken in de praktijk mogelijk is, hangt af van de beschikbare ruimte in de auto.

Autostoeltjes voor baby's

Babystoeltjes zijn altijd achteruitkijkend. Er zijn ook grotere achteruitkijkende zitjes verkrijgbaar voor baby én peuter, zoals van beSafe iZi , Britax-Römer of Cybex. Dit zijn stoeltjes in de groep 0/1 categorie of i-Size tot 105 cm. Ze zijn meestal vrij duur, maar je hoeft dan niet meer 2 aparte zitjes te kopen.

Vervoer je kind zo lang mogelijk in het babystoeltje en stap pas over op een vooruitkijkend zitje als je kind te zwaar is of het hoofdje boven de schaal van het zitje uitkomt. En voor alle achteruitkijkende zitjes geldt: gebruik alleen achteruitkijkende zitjes op de bijrijderstoel als de airbag is uitgeschakeld!

i-Size-regelgeving: langer achteruitkijken

Om goedkeuring te krijgen voor de Europese markt moesten zitjes tot 2013 voldoen aan de R44-norm. Vanaf juli 2013 is er daarnaast de nieuwe i-Size-norm. Daarmee wordt langer achteruitkijken verplicht.

De i-Size-norm geldt voor Isofix-stoeltjes waarbij het kind vastzit met een harnas en zittingverhogers met rugleuning voor grotere kinderen. De R44-norm blijft voorlopig nog bestaan voor andere types autostoeltjes, maar zal op termijn verdwijnen.

Voordelen i-Size-autostoeltjes

i-Size-kinderzitjes kunnen kinderen achterwaarts vervoeren tot een leeftijd van minimaal 15 maanden. De huidige R44-norm staat vooruitkijken vanaf 9 kg toe.

Minder verkeerd gebruik. Je moet je kind goed vastzetten in het autostoeltje.

Versimpelde indeling gebaseerd op lengte in plaats van gewicht.

Bescherming tegen zijdelingse botsingen. Op dit punt is nu een minimumbescherming nodig om überhaupt verkocht te mogen worden.

Auto's en zitjes zijn beter op elkaar afgestemd. i-Size-stoeltjes passen op ieder 'i-Size-ready' gelabelde zitplaats in de auto. Autofabrikanten voorzien nieuwe auto's van deze labels. Dit lost ook het probleem op van de onduidelijkheid rond universele en niet-universele autostoeltjes in de R44 norm.

Lees meer over de nieuwe i-Size-regelgeving.

Voordelen achteruitkijken

In Zweden is veel langer achteruitkijkend vervoeren al normaal. Dat heeft een zeer positief effect op de ongevalstatistieken. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt ook dat kinderen voor optimale bescherming minimaal 2 jaar achteruitkijkend vervoerd moeten worden.

Letsel aan hoofd en nek wordt bij kinderen het meest veroorzaakt door auto-ongelukken. In een achteruitkijkend zitje zijn de krachten op de nek van het kind bij een frontale botsing tot 5 keer zo klein als in een vooruitkijkend zitje.

Wij hebben onder meer achteruitkijkende autostoeltjes tot 18 kg of 105 cm van BeSafe, Cybex en Römer getest. Al deze zitjes maken gebruik van Isofix-bevestiging. De test liet zien dat de achteruitkijkende Isofix-peuterstoeltjes het hoogst scoren qua bescherming bij een frontale botsing. Daar scoort 'achteruitkijkend' goed of zeer goed en 'vooruitkijkend' over het algemeen slechts redelijk of goed.

Nadelen achteruitkijken

Moeilijker installeren

Achteruitkijkende baby- en peuterstoeltjes zijn over het algemeen wat lastiger in de auto te zetten en nemen meer plaats in dan vooruitkijkende stoeltjes. Bij deze zitjes is het extra belangrijk dat je uitprobeert of het zitje in je auto past voor je het aanschaft.

Minder beenruimte

Een ander nadeel van achteruitkijkende peuterstoeltjes is dat het kind minder ruimte voor de benen heeft. Voor kinderen die bijna aan een groter zitje toe zijn is er soms te weinig plaats voor de benen.

Voorwaarts geïnstalleerd

Sommige van de achteruitkijkende peuterstoeltjes kunnen ook voorwaarts geïnstalleerd worden. Het voordeel is dat je hierdoor je kind langer achteruit kunt vervoeren. Zodra er te weinig beenruimte ontstaat kan het autostoeltje worden omgedraaid voor het resterende deel van de gebruiksperiode.

Speciale spiegel voor oogcontact

Vind je het een nadeel dat je geen oogcontact kunt houden bij gebruik van een achteruitkijkend zitje op de achterbank? Dan zijn er speciale spiegels te koop. Zo houd je toch contact met je kind.

De fabrikanten werken hard om de nadelen van grotere achteruitkijkende autostoeltjes te verminderen. Het installeren wordt makkelijker gemaakt en ze passen in steeds meer auto's.

