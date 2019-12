Eerste indruk|Interpolis en Toon introduceren Thuiswacht: een beveiligingssysteem vanaf €4,95 per maand. Het systeem lijkt verdacht veel op dat van Somfy, dat wij in 2017 uitprobeerden en nog steeds verkrijgbaar is. Wat is het verschil?

Conclusie

Interpolis Thuiswacht biedt een beveiligingssysteem voor een vast bedrag per maand. Je kunt de camera kopen of huren bij Interpolis. Met Thuiswacht Huur hoef je geen eenmalige uitgave van honderden euro's te doen. De dienst geeft je ook de mogelijkheid om via een app eenvoudig een professionele beveiliger in te schakelen. Dat hebben we nog niet eerder gezien bij andere consumentenbeveiligingscamera's.

Video-opslag waarbij je 7 dagen kunt terugkijken is goedkoper met Thuiswacht dan wanneer je zelf de soortgelijke Somfy One aanschaft met abonnement. Maar op lange termijn of met een minder uitgebreid pakket is het goedkoper als je zelf het Somfy systeem koopt. Bij andere systemen is cloudopslag vaak nog goedkoper.

Het aanbod

Interpolis adverteert met Thuiswacht geen verzekering, maar een beveiligingssysteem. Voor Thuiswacht Huur betaal je minimaal 2 jaar lang €14,95 per maand. In totaal dus bijna €360 voor 2 jaar. Daarna kun je maandelijks opzeggen. Wanneer je dat doet, moet je de beveiligingscamera terugsturen naar Interpolis.

Met Thuiswacht Koop schaf je de camera's via Interpolis aan voor €319. Voor de video-opslag met 7 dagen terugkijktijd betaal je €4,95 per maand. Het eerste jaar is gratis, daarna kun je het opslag-abonnement maandelijks opzeggen.

De hardware

Als we het vragen, bevestigt Interpolis dat Toon gebruik maakt van de hardware van de Somfy One Plus. Het gaat om:

Een slimme camera met bewegingssensor, privacystand en sirene (zie ook de website van Somfy)

Twee sensoren, geschikt voor ramen en deuren (Somfy IntelliTAG)

Twee speciale sleutelhangers, waarmee je het systeem aan- en uitzet (Somfy Badge)

Zo'n set Somfy-producten koop je online voor ongeveer €399. Een flinke prijs, maar daar zit je met de Thuiswacht na ruim 2 jaar ook aan. En dan blijft de teller van het abonnementsgeld lopen.

Onze ervaringen

Wij probeerden de Somfy One Plus vorig jaar uit. Ongetwijfeld is het product in de tussentijd aangepast. Wat wij ons vooral herinneren was de luide sirene, maar onze conclusies waren onder andere:

Makkelijk te installeren en te gebruiken.

De batterij van je smartphone gaat sneller leeg als je wilt dat het apparaat door heeft dat je bijna thuis bent.

De beeldkwaliteit is prima, maar het geluid valt tegen.

Bekijk hier de complete eerste indruk van de Somfy One.

Kostbare video-opslag

Interpolis Thuiswacht

Interpolis ThuisWacht biedt verder:

Toegang tot de Toon Security bedieningsapp (duidelijk gebaseerd op de Somfy Protect app).

Opslag van video- en geluidsopnamen: tot 7 dagen terug te kijken.

Somfy

De Thuiswacht is ook een goede deal als je dezelfde opslagduur wilt in de Somfy Protect app:

Na 2 jaar ben je bij Somfy in totaal €639 kwijt (inclusief aankoop camera met 1 Somfy IntelliTAG en Somfy Badge).

Bij Somfy betaal je ook nog €10 voor cloudopslag met terugkijken tot 7 dagen.

Koop je zelf een Somfy One, dan kun je ook kiezen om alleen een abonnement te nemen op terugkijken tot 24 uur (€5 p/m) of om alleen gratis live beelden en fragmenten van 10 seconden te kunnen zien.

Vergeleken

Interpolis Thuiswacht Huur Interpolis Thuiswacht Koop Somfy One Aanschafprijs - €319 €399 Abonnementskosten met terugkijken tot 7 dagen €15 p/m €4,95 p/m* €10 p/m Totaalprijs na 2 jaar met terugkijken tot 7 dagen €360 €378 €639 Abonnementskosten met terugkijken tot 24 uur/7dagen €15 p/m €4,95 p/m* €5 p/m Totaalprijs na 3 jaar met terugkijken tot 24 uur €540 €438 €579

* 1e jaar gratis, daarna maandelijks opzegbaar.

Kies je voor terugkijken tot 24 uur, dan blijft Somfy de eerste 3 jaar duurder dan Interpolis Thuiswacht Huur en kun je je opnamen maar 1 dag terugkijken. Vanaf dat moment ben je altijd meer geld kwijt aan de Thuiswacht Huur.

Tot 2 jaar is Interpolis Thuiswacht Huur de goedkoopste optie. Daarna is Interpols Thuiswacht Koop goedkoper. Maar, dan moet je wel zeker weten dat je de komende jaren met de Somfy One vooruit kunt en niet over 3 jaar een nieuwer model beveiligingscamera wil.

Voor alle opties geldt: na 3 jaar ben je ruim €400 verder. Video-opslag kan een echt een stuk goedkoper. Bekijk ons koopadvies voor beveiligingscamera's en Wat kost cloudopslag? om te kijken wat je bij andere aanbieders betaalt.

Professionele beveiliger

Ten slotte biedt Interpolis ThuisWacht ook nog:

De optie om via de app tegen betaling een professionele beveiliger in te schakelen (Securitas).

De optie om via de app uw eigen netwerk voor hulp in te schakelen.

Service bij vragen en problemen bij installatie of gebruik.

De mogelijkheid om makkelijk een professionele beveiliger in te schakelen via de app zagen we nog niet eerder op de consumentenmarkt. Je betaalt daarvoor geen (extra) maandelijkse kosten, maar het kost je €49,50 per keer. Op deze manier heb je een concrete manier om te reageren op de meldingen van je beveiligingssysteem, al betaal je wel voor elke keer dat je besluit om de beveiliger naar je huis te laten rijden.

Daarnaast geeft Interpolis aan 'extra diensten en mogelijkheden in de nabije toekomst' aan het pakket te gaat toevoegen (bijvoorbeeld rookdetectie).

