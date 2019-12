Perch voor Android

Eerste indruk|Geef je oude Android-telefoon of -tablet een tweede leven als bewakingscamera. Installeer de Perch-app op een smartphone met Android 4.0 of hoger en bekijk het camerabeeld live op een pc of een andere Android-telefoon of -tablet. Zo houd je op afstand je woning in de gaten, inclusief geluid!

Update 2 februari 2017

Onderstaande review is van 2016. In 2017 heeft Samsung het bedrijf achter Perch overgenomen. De Perch app is uit Google Play verdwenen en de website van Perch leidt door naar een investeerderssite van Samsung. Het is nog niet duidelijk welke plannen Samsung met Perch heeft.

Wie op dit moment een bewakingscamera-app zoekt vindt een alternatief in de vorm van Manything-app voor Android.

Conclusie

Sinds onze positieve review van de bewakingscamera-app Manything voor iOS (iPhone en iPad), zoeken we al een tijdje naar een vergelijkbare app voor Android.

Voorlopig is Perch onze favoriet. De gratis app bewaart de camerabeelden automatisch op een internetserver. Deze clouddienst is te bereiken op Getperch.com en laat gebruikers (met een Perch-account) meerdere Android-apparaten beheren. Ook toont Perch opnames in een tijdlijn, waarop de scenes met bewegingen voor de lens gemarkeerd staan. Met 1 muisklik kun je een ‘activiteit’ bekijken. Perch kan je een e-mail of alert sturen bij bewegingen.

Om valse meldingen te voorkomen kun je per camerabeeld meerdere detectiezones instellen, zodat je wel bij een laptopdief een seintje krijgt en niet als een kat helemaal onderin door het beeld loopt.

Een onzekere factor is dat niet elk Android-toestel dagen of weken achtereen een stabiele wifi-verbinding kan leveren, het is een kwestie van trial and error. Ook heeft Perch nog geen prijsplan. De cloudopslag van camerabeelden is nu nog gratis maar dat is tijdelijk. Die tarieven kunnen dus nog tegenvallen.

Installeren

Perch kun je gratis downloaden uit Google Play op je Android-telefoon of -tablet. Let op: de app vereist Android 4.0 of hoger. Na het starten van de app moet je een gratis Perch-account maken voor je de app kunt gebruiken.

Perch werkte naar behoren op het drietal Android-toestellen waarop wij het installeerden: een Hema H3 en H5 (beide uit 2014) en een Samsung Galaxy Ace 2 (uit 2012).

Ook op Getperch.com heb je toegang tot het live camerabeeld en opgeslagen beelden en kun je de camera’s verder instellen.

Goed om te weten: je kunt de app op meerdere telefoons en tablets tegelijk gebruiken; om meerdere ruimtes te bewaken.

Perch is op dit moment nog in ontwikkeling (bèta). De makers rekenen nog geen tarief voor de opslag van de laatste 24 uur aan camerabeelden op zijn internetserver. Als Perch zijn tarieven bekendmaakt, zal de gratis beeldopslag waarschijnlijk verdwijnen, of de bewaartermijn wordt op zijn minst drastisch ingekort.

Camera aanmaken

Als je nog niet eerder een telefoon of tablet als camera hebt aangemeld bij Perch, toont de Perch-app een grote blauwe knop om je huidige toestel als camera in te zetten (Setup as camera).

Direct na indrukken verschijnt het live beeld van de telefooncamera (de camera aan de achterzijde).

Voor de camera stel je een aantal dingen in:

Perch stelt je voor de camera een naam te geven, bijvoorbeeld ‘huiskamer’. Mocht je een tweede toestel in de gang hangen, dan noem je die ‘gang’. Je kunt de microfoon van de telefoon of tablet aan- of uitzetten. Druk nu op de grote Finish-knop om de camera aan te maken.

De camera loopt hierna nog niet! Je moet dan nog op de Speel-toets drukken (het rode driehoekje) om het beeld door te zetten naar internet (naar Perch).

Camerabeeld bekijken

Met de Perch–app op een tweede Android-toestel kun je vervolgens het live camerabeeld, of eerdere opnames bekijken. Een andere methode is inloggen met je pc of Mac, met een browser dus, op Getperch.com.

Alerts instellen

Standaard krijg je geen melding (alert) doorgestuurd als er beweging door je camera is waargenomen. Dit moet je zelf nog even instellen:

Bekijk het live camerabeeld in de browser op een pc of Mac. Klikt op de groene balk boven het live camerabeeld die meldt: 'Add a custom zone and get alerts about activity for this camera. Events appear on the timeline below'. Je kunt hierna delen van het camerabeeld markeren die de camera voor jou op veranderingen moet scannen. Sla je markeringen (Zone) op met een logische naam, bijvoorbeeld ‘raam in huiskamer’; kies Save rechts naast de zonenaam om deze instelling (deze zone) te bewaren.

Je kunt zo meerdere zones per camera aanmaken om in de gaten te laten houden.

Standaard krijg je nu bij bewegingen voor de camera een mailtje en een directe notificatie (alert) op je andere Android-smartphone met Perch. Helaas is de Perch-app alleen voor Android-toestellen geschikt, niet voor iPhone en iPad.

Terugpraten

De Perch-app is een laagdrempelige manier om een ruimte in de gaten te houden. Tot op zekere hoogte is een smartphone met Perch ook als babyfoon te gebruiken. Zo zit er een terugpraat-optie in de Perch-app. Je moet dan wel 2 Android-apparaten hebben, beide met de Perch-app actief.

We schrijven dat hij tot op zekere hoogte een babyfoonfunctie heeft omdat de ‘alerts’ van Perch alleen worden getriggerd door bewegingen in het camerabeeld, niet door geluid (het gehuil van een kind). Een echte babyfoon (ernaast) blijft nodig in de babykamer voor geluidsdetectie.

IFTT

Een eigenschap voor fijnproevers is de ondersteuning van het IFTTT protocol (If This Then That). Je telefoon met Perch kan andere hardware aansturen die ook IFTTT ondersteunt. Een beweging voor de cameralens van je telefoon kan de trigger zijn voor het inschakelen van een lamp, bijvoorbeeld.

