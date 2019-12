Eerste indruk|De Artisan magnetische blender is een zwaar uitgevoerde blender van KitchenAid, waarbij de motor de messen magnetisch aanstuurt. We kwamen voor een prijs van €700 wel wat tekortkomingen tegen...

KitchenAid Artisan magnetische blender: review

Conclusie

De KitchenAid Artisan magnetische blender is een robuuste en degelijke blender, die door middel van magneten werkt. Alhoewel het mixen en hakken probleemloos gaat, is dat naar onze mening geen €700 waard. Voor deze prijs verwachten we geen tekortkomingen, die we wel zijn tegengekomen.

Zoals de bediening die gewenning vereist, en het constant moeten schoonmaken van de vultrechter en het ingrediëntenbekertje. Ook is het apparaat erg zwaar (meer dan 10 kg), waardoor je het een vaste plaats moet geven in je keuken.

Er zijn voor veel minder geld alternatieven die minstens zo goed je smoothie en mix-sapje voor je hakken en mixen.

Resultaten goed

We bereidden een aantal verschillende smoothies. De programma's werken prettig, al zul je - afhankelijk van de hoeveelheid ingrediënten - programma's moeten herhalen naar eigen wens en inzicht. In combinatie met de handmatige bediening kun je op elk tempo mixen en mengen.

De blender gaat moeiteloos door ijsblokjes heen. Ook het mengen van pannenkoekenbeslag gaat probleemloos: zeer weinig klontjes op de wanden en een mooi gelijkmatig beslag.

Bediening kan beter

De mengbeker wordt door een palletje vergrendeld. Het ontgrendelen gaat makkelijk. Het plaatsen en uitnemen van de mengbeker gaat ietsjes stroef door de magneten, maar vervolgens schiet de mengbeker goed op zijn plaats.

De bediening van de blender laat te wensen over:

De start-/stopknop werkt niet altijd als je het gewenste programma selecteert. Pas als je eerst met de draaiknop naar 0 draait (en het biepje hoort), kun je na het selecteren van het juiste programma de blender starten. De 4 vaste programma's werken overigens prima.

De pulse-knop werkt met een flinke vertraging: waar je gewend bent dat de blender aanspringt als je de knop indrukt, duurt dat bij de KitchenAid enkele seconden voordat hij start en op snelheid komt. Hierdoor resulteren korte drukken op de pulse-stand niet in een reactie van het apparaat, terwijl je dat met het indrukken wel verwacht. Wil je 5 keer een korte tijd het apparaat aanzetten, dan moet je eerst even wennen aan het tempo waarop het apparaat reageert en de vertraging die het heeft.

De mengbeker schenkt niet zonder sporen na te laten: zowel pannenkoekenbeslag als smoothie druipt in beperkte mate bij de schenktuit langs de kom.

Snel reinigen

In de handleiding staat een slimme schoonmaakmethode beschreven:

bodempje water in de mengbeker; druppel afwasmiddel erbij; programma 'IJsdranken/smoothies' selecteren.

Deze stappen zorgen voor snelle schoonmaakbeurt. Handig voor tussendoor als je verschillende gerechten na elkaar wilt maken.

Je dient wel tussendoor de opening waar de vultrechter inzit aan de onderkant met een vochtig doekje af te nemen, omdat hier anders druppeltjes eten naar beneden druipen na het wegnemen van de mengbeker.

Grondig reinigen

Voor grondig reinigen zijn alle uitneembare onderdelen vaatwasserbestendig. Vergeet niet de vultrechter en het ingrediëntenbekertje mee te wassen. Doordat je tijdens het mixen en/of hakken ingrediënten kunt toevoegen via de vultrechter (met of zonder gebruik van het ingrediëntenbekertje) is die niet afgesloten van de mengbeker en wordt deze ook vies.

Constructie

De kwaliteit oogt degelijk: robuust en stevig. De deksel sluit zeer goed op de mengbeker. De afwerking is goed, het apparaat wordt tijdens gebruik niet tot nauwelijks warm. Wel maakt het veel lawaai op de hoogste standen, maar als we eerlijk zijn doen veel mixers en keukenmachines dat.

Vergeet trouwens niet om tijdens het mixen en mengen altijd de vultrechter en het ingrediëntenbekertje op hun plek te plaatsen. Als deze ontbreken kan het eten spetteren door deze openingen. Er is wel een beveiliging voor als de mengbeker ontbreekt.

KitchenAid Artisan magnetische blender: wat is het?

De Artisan magnetische blender is een zwaar uitgevoerde blender van KitchenAid, waarbij de overbrenging van de motor naar de messen magnetisch werkt.

Onderdelen

De blender bestaat uit een 5-tal onderdelen:

apparaat (de basis) mengbeker deksel vultrechter ingrediëntenbekertje.

Op de basis na zijn alle onderdelen geschikt voor de vaatwasser.

Bediening

Voorop zit een draaiknop met start/stop waarmee je het gewenste programma kunt kiezen:

IJsdranken/smoothies Milkshakes Soep/sauzen Sap Pulse Regelbare snelheid

De eerste 4 zijn programma's met een vaste duur, speciaal geschikt voor specifieke doeleinden. Met pulse is het mogelijk het apparaat voor korte perioden in te schakelen, zo vaak als het nodig is. Met de regelbare snelheid is de snelheid naar eigen wens in te stellen, voor een standaard duur van 2 minuten.

Voor alle programma's geldt dat ze meerdere keren achter elkaar uitgevoerd kunnen worden, of eerder afgebroken indien nodig.

Tijdens het gebruik is het mogelijk ingrediënten toe te voegen via de vultrechter, met of zonder gebruik van het ingrediëntenbekertje.

Magnetische aandrijving

De motor drijft door middel van een magnetische overbrenging de messenunit aan. De messen komen in beweging door een aantal magneten in de basis.

Specificaties

Afmetingen: 33 x 19 x 41 cm (L x B x H).

Vermogen: 1300 Watt.

Voltage: 220 - 240 Volt.

Gewicht (totaal): 10,20 kg.

Gewicht (mengbeker + deksel): 1,45 kg.

Maximale inhoud mengbeker: 1,75 liter.

Inhoud ingrediëntenbekertje: 90 ml.

Rotatiesnelheid: 700 - 20 000 omwentelingen per minuut.

Snoerlengte: 110 cm (geaard stopcontact nodig).

