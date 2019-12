Emerio Smart Fryer XL AF-116131

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: deze airfryer is onder verschillende merknamen en merkloos actiematig te koop bij winkels zoals de Action. Let op de EAN: 4897037749608. Omschrijving: Airfryer met lade. Kan maximaal 1000 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 120 cm lang. Digitaal display en druktoetsen.