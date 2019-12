Silvercrest (Lidl) Hetelucht friteuse

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade. Kan maximaal 500 gram diepvriesfrites tegelijk bakken. Het snoer is 94 cm lang. De 700 gram maximale capaciteit die wordt aangegeven in de verkoopinformatie is alleen voor verse frites. Analoge bediening met één draaiknop. Alleen te koop bij Lidl, via Lidl.nl-shop.