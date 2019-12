Silvercrest (Lidl) SEF 2300 C3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: alleen te koop via lidl-shop.nl. Beschrijving: Friteuse waar maximaal 750 gram frites tegelijk in gebakken kan worden. Metalen behuizing met 2 kunststoffen handvatten aan de zijkant. Deksel van kunststof met handvat van kunststof, ruitje en filter. 1 draaiknop voor temperatuurbediening. 2 lampjes. Uitneembare rvs-pan. Handvat mandje kan afgekoppeld worden. Uitneembaar hitte-element.