Hypotheek wijzigen: wanneer advies nodig?

Bij een wijziging aan je hypotheek word je door de hypotheekbank vaak doorgestuurd naar een tussenpersoon. Bij sommige aanpassingen is dat logisch, omdat ze grote fiscale en financiële gevolgen kunnen hebben. Maar als je rentevaste periode is afgelopen en je weet al wat je wilt, is het niet nodig en duur om daar een financieel adviseur voor in te schakelen.

Wanneer wel een adviseur?

In de volgende situaties is het vaak verstandig om een adviseur (al dan niet van de bank) in te schakelen. Je betaalt hier apart voor. Het gaat bijvoorbeeld om:

wijzigingen in de hypotheek door echtscheiding (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid).

wijziging van de hypotheekvorm, bijvoorbeeld van een hypotheek met een gekoppelde beleggingsverzekering naar een bankspaarhypotheek.

het afsluiten van een tweede hypotheek voor bijvoorbeeld een verbouwing.

de afkoop van een aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering.

advies over pensionering, ontslag, overlijdensrisico- of woonlasten.

een flinke extra aflossing als je twijfelt of dit verstandig is.

advies over het storten van extra premie in de spaarpolis van een spaarhypotheek.

Sommige diensten zijn bij verreweg de meeste banken niet mogelijk zonder advies, zoals wijzigingen in de hypotheek door echtscheiding of het omzetten van de beleggingsverzekeringshypotheek in een bankspaarhypotheek. Extra premie storten kan bij de meeste banken zonder advies. Sommige banken geven wel advies, maar brengen daarvoor geen extra kosten in rekening.

Wat kan zonder adviseur?

Niet voor alle wijzigingen heb je een adviseur nodig. Dit kun je prima zelf:

Een nieuwe rentevaste periode kiezen (als je al weet wat je wilt; sparren met een adviseur kan natuurlijk wel, maar hij rekent dan wel kosten).

Afkoop van de huidige rentevaste periode en opnieuw afsluiten bij je eigen bank tegen een lagere rente.

Het aanpassen van de rente-opslag.

Extra aflossen als je weet wat hiervan de gevolgen zijn.

Wat kost advies bij wijziging?

Uit ons kostenoverzicht voor aanpassingen aan een hypotheek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de kosten die de verschillende hypotheekverstrekkers rekenen. Voor de advieskosten van een hypotheekwijziging is er verschil tussen hypotheken die vóór of na 2013 zijn afgesloten.

Hypotheek afgesloten vóór 2013

In 2013 is het provisieverbod ingevoerd. Advies leek gratis vóór die tijd, maar de adviseur werd door de verzekeraar en hypotheekbank betaald. De aanbieders versleutelden provisie in hun polissen en hypotheekrentes. Is je hypotheek afgesloten vóór 2013, dan heb je je adviseur dus al betaald en moet een adviseur daar rekening mee houden bij kleine wijzigen. Ga niet zomaar akkoord met kosten als je denkt dat je hiervoor dubbel betaalt.

Voorbeelden van wijzigingen waarbij je over de prijs kunt onderhandelen bij afsluiten vóór 2013:

Begeleiding klacht over de aanbieder.

Begeleiding bij betalingsachterstanden (verzoek vanuit klant).

Vraag over wijziging persoonlijke situatie.

Begeleiding bouwdepot.

Begeleiding, advisering, onderhandelen nieuwe rentevaste periode.

Advies tussentijds lagere rente dankzij gestegen waarde woning (vervallen rente-opslag).

Signaleren en informeren tussentijds lagere rente bij huidige of andere aanbieder.

Monitoring variabele hypotheekrente.

Signaleren en informeren extra premiestorting of inleg, premie vrijmaken of afkoop.

Hypotheek afgesloten na 2013

Heb je ná 2013 een hypotheek afgesloten, dan ligt dit anders. Je hebt je adviseur apart betaald voor het advies. Hij moet gratis nazorg geven, maar voor impactvolle wijzigingen kan hij een nota sturen. Hij moet dit wel vooraf duidelijk maken welke kosten er zijn.

Gratis nazorg verplicht

Een aantal zaken moet een tussenpersoon volgens de wet gratis doen. Daarbij maakt het niet uit wanneer je hypotheek is afgesloten.

Een tussenpersoon moet gratis:

vragen beantwoorden over het advies.

informeren over nieuwe wet- en regelgeving.

informatie van de aanbieder doorgeven aan de klant.

informeren dat de rentevaste periode is afgelopen.

fiscale vragen beantwoorden over het advies of het product.

Naar adviseur gestuurd: wat kun je doen?

Sommige hypotheekbanken sturen je al snel door naar een adviseur bij een hypotheekwijziging, ook als dit niet nodig is. Zo loopt de wijziging al snel in de papieren. Een consument die met zijn hypotheek bij zijn eigen bank Florius wilde overstappen naar de huidige lage rente werd door Florius naar een adviseur gestuurd. De advieskosten bedroegen €650. De consument stapte naar het klachteninstituut Kifid. Die oordeelde op 3 september 2015 dat Florius voor zo’n kleine wijziging niet de eis mag stellen dat een consument een adviseur inschakelt.

Tip: Houdt je bank stug vol dat je naar een adviseur moet? Verwijs naar deze Kifid-uitspraak (uitspraaknummer 2015-252).

