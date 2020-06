Hypotheek aanpassen: overzicht kosten hypotheekverstrekkers

Toelichting

Als je je hypotheek wilt aanpassen sturen een aantal hypotheekverstrekkers je standaard naar een financieel tussenpersoon. Deze pagina laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de hypotheekverstrekkers.

Peildatum: 18 september 2019

Redenen om je hypotheek aan te passen, zijn er bijvoorbeeld:

Bij echtscheiding/relatiebeëindiging.

Als je de overlijdensrisicoverzekering wilt aanpassen.

Als je wilt oversluiten naar een lagere dagrente.

Als je de hypotheek wilt verhogen.

Als je de hypotheek wilt omzetten naar een andere aflosvorm.

Vaak zie je in het overzicht ook kosten voor de tussenpersoon staan plus een ander bedrag. In dat geval moet je voor de aanpassing naar een tussenpersoon die je moet betalen en daarnaast rekent de hypotheekverstrekker nog een bedrag aan administratiekosten.

Als de bank een advies verplicht stelt, dan zetten we dat er uitdrukkelijk bij. Geeft de bank ook zelf advies dan zijn we van die optie uitgegaan. Als advies niet verplicht is, dan zijn de genoemde kosten voor een aanpassing zonder advies. Bij sommige aanbieders moet bijvoorbeeld het oversluiten naar de lagere dagrente via een tussenpersoon lopen. De Bank stelt dan echter geen advies verplicht. Dit is verder aan de tussenpersoon.

Bij alle banken is het mogelijk om via een tussenpersoon de hypotheek aan te passen. Als jouw bank veel geld vraagt voor een advies, kijk dan of je via een tussenpersoon goedkoper uit bent. Andersom is het niet bij alle banken mogelijk om elke aanpassing rechtstreeks te doen. Heb je de keus tussen rechtstreeks en via de tussenpersoon, dan zijn de vermelde kosten die van rechtstreeks bij de bank.

Overigens brengen alle banken bij het oversluiten naar de lagere dagrente een boete wegens vervroegde aflossing in rekening. Die wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.

ABN Amro

Oversluiten naar lagere dagrente: internetbankieren €100; anders €200; advies niet verplicht

Rentemiddeling: internetbankieren €100; anders €200; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €1900, kosten inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €400; advies niet verplicht

verhogen ABN Amro Duurzaam Wonen Hypotheek €100; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: internetbankieren €100; anders €200; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: internetbankieren €100; anders €200; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €200; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Aegon

Het mutatieverzoek moet via een aangesloten intermediair of Aegon Advies lopen. Het is aan de adviseur om vast te stellen of en in welke mate advies benodigd is.

Oversluiten naar lagere dagrente: €0, eventueel advies verplicht: dan kosten adviseur

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; eventueel advies verplicht: dan €150 + kosten adviseur

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; eventueel advies verplicht: dan €150 + kosten adviseur

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere hypotheekvorm: €0; eventueel advies verplicht: dan kosten adviseur

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon + notariële akte

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Allianz

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €0; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Argenta

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €2000, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €1250 inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €1250, inclusief verplicht advies; eventueel notariskosten

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

ASN Bank

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150+ kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere vorm: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: niet van toepassing

ASR

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €0; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: kosten verplicht advies tussenpersoon

Attens Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering doorhalen: €0; advies niet verplicht

bijBouwe

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €850, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €250; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €250; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €250; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: kosten nieuwe hypotheek incl. notariële akte

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

BLG Wonen

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere vorm: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Centraal Beheer

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Delta Lloyd

Oversluiten naar lagere dagrente: €250; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: €0; advies

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €100

Florius

Oversluiten naar lagere dagrente: €0

Rentemiddeling: €150

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €1325, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €400; advies niet verplicht. Voorwaarde is wel dat je slaagt voor de verplichte kennis- en ervaringstoets.

Verhogen Florius Verduurzaam Hypotheek: €100; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0

HollandWoont

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Rentemiddeling overige producten: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: niet mogelijk, nieuwe hypotheek

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpandingoverlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Hypotrust

(Goede Start Hypotheek, Elan Plus Hypotheek, Comfort Hypotheek, Woon Bewust Hypotheek en Vrij Leven Hypotheek)

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling Vrij Leven Hypotheek: €250; advies niet verplicht

Rentemiddeling overige producten: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0 (Comfort Hypotheek: €150); advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: wordt per dossier bekeken; eventueel notariële hypotheekakte verplicht

Vastzetten variabele rente: €0 of niet van toepassing; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

ING

Oversluiten naar lagere dagrente: €225; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €225; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €2100, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €900, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €900, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €900, inclusief verplicht advies

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar annuiteiten- of lineaire hypotheek: €600; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €125; soms advies verplicht: dan €800

Vastzetten variabele rente: €225; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Iqwoon

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: niet mogelijk, nieuwe hypotheek

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Jungo

Oversluiten naar lagere dagrente: kosten verplicht advies tussenpersoon

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding: €400 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €400 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €400 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: niet mogelijk, nieuwe hypotheek

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: niet van toepassing

Lloyds Bank

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €325; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €0; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Merius

Oversluiten naar lagere dagrente: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Rentemiddeling: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €200 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: kosten nieuwe hypotheek incl. notariële akte

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

MoneYou

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €150

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €1325, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €400; advies niet verplicht. Voorwaarde is wel dat je slaagt voor de verplichte kennis- en ervaringstoets.

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering weghalen: €0; advies niet verplicht

Munt Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Nationale-Nederlanden

Oversluiten naar lagere dagrente: €250; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €1995, advies verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €100; advies niet verplicht

NIBC

Oversluiten naar lagere dagrente: €0, soms advies verplicht: dan kosten tussenpersoon

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €0; advies niet altijd verplicht: dan kosten tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; soms advies verplicht: dan kosten tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; soms advies verplicht: dan kosten tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; soms advies verplicht: dan kosten tussenpersoon

Obvion

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €150; eventueel kosten verplicht advies

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

Rabobank

Bij Rabobank zijn de kosten met eigen voorbereiding in een aantal gevallen lager dan zonder eigen voorbereiding. In dat geval vermelden we twee bedragen.

Oversluiten naar lagere dagrente: €350, advies niet verplicht

Rentemiddeling: tijdelijk niet mogelijk

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €2100/2400, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek compact advies: €750, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €1600/1900, inclusief verplicht advies

Omzetten aflossingsvrije hypotheek in annuiteitenhypotheek: €350, advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €700, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €700, inclusief verplicht advies

Verlengen looptijd hypotheek: €350; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €350; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0

Reaal

Oversluiten naar lagere dagrente: €100 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €250 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €100 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €100 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €100 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €100 + kosten verplicht advies tussenpersoon

RegioBank

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Echtscheiding: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere vorm: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €110; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €150; advies niet verplicht

Robuust Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250; advies niet verplicht

Echtscheiding: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: niet mogelijk, nieuwe hypotheek

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

SKP HQ

Oversluiten naar lagere dagrente: €250; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €225 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €225 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €225 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: niet van toepassing

SNS

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €400, inclusief verplicht advies

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €2650, inclusief verplicht advies

Verhogen hypotheek: €2200, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €775, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €775, inclusief verplicht advies

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere vorm: €0, advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150, advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: €50 inclusief verplicht advies

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €50; advies niet verplicht

Syntrus Achmea

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering doorhalen: €0; advies niet verplicht

Triodos

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €2100, inclusief verplicht advies

Kleine verhoging hypotheek (maximaal €25.000 en maximaal 10% woningwaarde): €750, inclusief verplicht advies

Grote verhoging hypotheek: €1500, inclusief verplicht advies

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies alleen verplicht als maandlasten hoger worden: dan €525

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies alleen verplicht als maandlasten hoger worden: dan €525

Verlengen looptijd hypotheek: €525, inclusief verplicht advies

Vastzetten variabele rente: €0, advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €150; advies niet verplicht

Tulp Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: verplicht advies tussenpersoon

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflossingsvrije hypotheek naar andere vorm: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verlengen looptijd hypotheek: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Van Lanschot

Klanten hebben bij Van Lanschot de keuze voor advies of execution only. Om van execution only dienstverlening gebruik te kunnen maken dient een kennis en ervaringstoets te worden gemaakt. Bij de bedragen zijn we ervan uitgegaan dat je de toets gehaald hebt.

Oversluiten naar lagere dagrente: €250

Rentemiddeling: €250

Echtscheiding/relatiebeëindiging zonder verhoging hypotheek: €500

Echtscheiding/relatiebeëindiging met verhoging hypotheek: €850/€1200 (wel/niet in loondienst)

Verhogen hypotheek: €850/€1200 (wel/niet in loondienst)

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €250

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €250

Verlengen looptijd hypotheek: €250

Vastzetten variabele rente: €250

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €250

Venn Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0, advies niet verplicht

Vista Hypotheken

Oversluiten naar lagere dagrente: €150; advies niet verplicht

Rentemiddeling: niet van toepassing

Echtscheiding/relatiebeëindiging: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: €150 + kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €150; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €150; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: €150; advies niet verplicht

Vastzetten variabele rente: niet van toepassing

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: niet van toepassing

Woonfonds

Oversluiten naar lagere dagrente: €0; advies niet verplicht

Rentemiddeling: €250, advies niet verplicht

Echtscheiding/relatiebeëindiging: kosten verplicht advies tussenpersoon

Verhogen hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Omzetten aflosvorm op renteherzieningsdatum: €0; advies niet verplicht

Omzetten aflosvorm tijdens rentevaste periode: €0; advies niet verplicht

Verlengen looptijd hypotheek: kosten verplicht advies tussenpersoon

Vastzetten variabele rente: €0; advies niet verplicht

Verpanding overlijdensrisicoverzekering halen: €0; advies niet verplicht

