Als je geld nodig hebt, kijk je vaak eerst naar een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Maar ga niet met de eerste de beste aanbieder in zee. Je kunt honderden, vaak zelfs duizenden euro's besparen door een lening af te sluiten bij een voordelige aanbieder.

Niet dezelfde rente voor iedereen

Bij het uitzoeken van een geldverstrekker let je vooral op de hoogte van de rente. Bij ruim de helft van de aanbieders kom je daar pas achter als je een lening aanvraagt. Ze werken met een zogenaamd Risk Based Pricing-systeem. De hoogte van de rente is afhankelijk van de inschatting die de geldverstrekker maakt over het risico dat hij loopt dat je de lening niet netjes terugbetaalt.

In veel gevallen is Rabobankdochter Freo een aantrekkelijke keus. Ze maakt wat betreft de rente geen onderscheid tussen klanten.

Een vreemde eend in de bijt is Lender & Spender. Het geld is niet afkomstig van een bank maar van particuliere investeerders en bedrijven. Als enige rekent dit bedrijf afsluitkosten. Deze bedragen 1% van de lening. De rente in de tabel is inclusief deze kosten. Lender & Spender hanteert een aantrekkelijke rente voor relatief lage leningen.

Het aantal verschillende kredietverstrekkers is beperkt. Defam en MoneYou zijn onderdeel van ABN Amro. Interbank is de geldverstrekker achter Ribank. Findio is een dochter van Credit Agricole, Freo van de Rabobank en Directa en Qander van Qander Consumer Finance.

Lening afsluiten

De lening bij Directa.nl, Findio, Freo, MoneYou en Santander sluit je af via internet. BNP Paribas, Defam, Interbank, Qander en Ribank werken via een tussenpersoon. En bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank sluit je het krediet rechtstreeks af bij de bank. Bij Nationale-Nederlanden kun je zowel via internet als via de tussenpersoon terecht.

Opmerkelijk is dat de meeste aanbieders die met een tussenpersoon werken een meersporig rentebeleid hebben. Sluit je de lening af via internet, dan krijgt, met uitzondering van Findio, MoneYou en Nationale-Nederlanden, iedereen hetzelfde tarief.

Groot prijsverschil

Voor een lening van €25.000 tegen 3,9% rente betaal je 60 maanden lang €458,52. Bij een rente van 8,5% is dit €509,14, dus bijna €51 per maand meer. Over 5 jaar gezien is dit €3037 meer.

Sommige aanbieders zijn duur, maar kennen wel kwijtschelding van de restschuld bij overlijden, zoals ING. Die rekent een rente van 6,9%. Dat is per maand €31,22 meer dan Freo, die genoegen neemt met 3,9%, maar dan zónder overlijdensrisicodekking.

Je kunt dat risico ook zelf afdekken. Sluit je als 35-jarige voor 5 jaar een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering van €25.000 af, dan betaal je bij Fair Vie in totaal €270. Van de €1972 die je uitspaart omdat je Freo kiest in plaats van de ING, houd je nog €1702 over.

Rente persoonlijke lening

Een aantal banken laat de hoogte van de rente afhangen van het risico dat ze lopen dat je de lening niet terugbetaalt. Bij Interbank lopen deze percentages enorm uit elkaar. Bij een lening van €25.000 met een looptijd van 5 jaar, betaal je bijvoorbeeld €3034 aan rente, maar ook €5214. Dat is een verschil van maar liefst €2181.

Een aantal banken vraagt aan een woningbezitter een lagere rente dan aan een huurder.

Rentes van een persoonlijke lening

Aanbieder €5000 in 24 mnd. €10.000 in 36 mnd. €25.000 in 60 mnd. ABN Amro 6,7% - 9,7% 5,6% - 8,1% 4,6% - 6,9% BNP Paribas 7,9% - 9,2% 6,3% - 8,0% 5,6% - 7,6% BNP Paribas* 7,9% - 9,2% 6,3% - 7,8% 4,9% - 7,4% DEFAM 8,2% - 11,3% 6,2% - 8,2% 4,9% - 7,4% DEFAM Premium n.v.t. 6,0% 4,3% Directa.nl 6% 5,5% 5,5% Findio 6,7% - 9,8% 5,6% - 9,0% 4,7% - 8,0% Freo 6,5% 5,2% 3,9% ING 9,5% 7,4% 6,9% ING verbouwen 7,7% 6,1% 5,9% InterBank 10,9% 6,7% - 9,2% 4,0% - 8,6% Lender & Spender 5,8% 5,1% 7,0% MoneYou 9,3% - 10,6% 5,9% - 6,9% 4,8% - 5,9% Nationale-Nederlanden 7,9% - 11% 6,1% - 8,1% 4,7% - 7,4% Qander 8,6% 6,8% - 7,7% 5,2% - 6,4% Rabobank 7,9% 6,3% 5,3% Ribank 5,9% 5,9% 5,9% Santander 5,8% 5,8% 8,5%

*persoonlijke lening voor huiseigenaar

Bron: MoneyView, peildatum 2 juli 2019

Voorwaarden persoonlijke lening

Let vooral op deze punten:

Mag je de lening kosteloos vervroegd aflossen?

Is er sprake van gratis kwijtschelding van de restschuld bij overlijden?

Kwijtschelding bij overlijden

Alleen de 3 grote banken en BNP Paribas, schelden de schuld kwijt bij overlijden. ABN Amro, BNP Paribas, Rabobank en Santander schelden de schuld kwijt als de partner overlijdt. Bij BNP Paribas bedraagt de maximale kwijtschelding overigens €25.000, bij overige is er een maximum.

Kosten voor extra aflossing

Bij vervroegde aflossing mogen de banken een vergoeding in rekening brengen. Is de resterende looptijd meer dan 1 jaar, dan bedraagt deze maximaal 1% van het afgeloste bedrag. Bij een kortere resterende looptijd is dit 0,5%. Met uitzondering van Santander kun je bij alle banken altijd boetevrij aflossen.

Leeftijdsgrenzen

Vergeleken met een jaar of 10 geleden zijn de mogelijkheden om als oudere een lening te nemen verbeterd. Toch zijn er nog altijd grenzen. Ben je ouder dan 75 jaar dan kun je het vergeten. Dat geldt ook voor de zogenaamde seniorenleningen. Bij ABN Amro mag de lening weliswaar tot je tachtigste jaar doorlopen, maar de maximale aanvangsleeftijd is 74 jaar.

Voorwaarden persoonlijke lening

Aanbieder Max. lening Max. eindleeftijd Kosten vervroegd aflossen Gratis ORV** ABN Amro €75.000 79 nee ja BNP Paribas €50.000 70 nee ja BNP Paribas* €75.000 70 nee ja DEFAM €50.000 74 nee nee DEFAM €75.000 74 nee nee DEFAM Premium €75.000 70 nee nee DEFAM Premium* €75.000 74 nee nee Directa.nl €60.000 74 nee nee Findio €75.000 74 nee nee Freo €75.000 75 nee nee ING €75.000 75 nee ja ING verbouwen €75.000 75 nee ja InterBank €75.000 73 nee nee Lender & Spender €25.000 70 nee nee MoneYou €50.000 70 nee nee Nationale Nederlanden €75.000 67 nee nee Qander €75.000 73 nee nee Rabobank €50.000 75 nee ja Ribank €50.000 72 nee nee Santander €50.000 73 ja nee

* Persoonlijke lening voor huiseigenaar

** ORV = overlijdensrisicoverzekering

Bron: MoneyView, peildatum 2 juli 2019

Rente doorlopend krediet

Bij een aantal banken is de hoogte van de rente afhankelijk van het risico dat je de lening niet terugbetaalt.

Bij Interbank heb je vooraf geen idee of je goedkoop of duur uit bent. Pas bij afsluiten hoor je tegen welk tarief ze de lening willen verstrekken. Bij een limiet van €25.000, ben je in het ongunstige geval maar liefst 2 keer zo veel geld kwijt als de gelukkige die door Interbank als risicoloos wordt ingeschaald.

Een aantal banken vraagt aan een woningbezitter een lagere rente dan aan een huurder.

Rentes van een doorlopend krediet

Kredietlimiet Aanbieder €5000 €10.000 €25.000 ABN Amro 6,9% - 10,8% 5,8% - 9,7% 4,8% - 9,1% DEFAM 7,8% - 8,6% 6,3% - 7,4% 4,9% - 5,9% DEFAM* n.v.t. 6,1% 4,5% DEFAM Premium n.v.t. 5,9% - 7,8% 4,7% - 6,5% Directa.nl 6% 5,5% 5,5% Findio 6,6% - 10,5% 5,4% - 9,7% n.v.t. Freo 6% 5,6% 4,6% ING 9,6% 8,4% 7,4% ING* n.v.t. 7,2% 6,5% InterBank 8,4% - 11,7% 7,0% - 10,4% n.v.t. MoneYou 7,7% - 9,0% 5,7% - 7,0% 4,9% - 6,2% Nationale-Nederlanden 7,5% - 10,3% 6,3% - 8,9% 4,5% - 8,2% Qander 6,9% - 8,4% 6,3% - 7,5% 4,9% - 6,4% Rabobank 9,3% 7,8% 7% Santander 9,1% 8,7% n.v.t. SNS 9,3% 7,7% 6,5%

* Doorlopend krediet voor huiseigenaar

Bron: MoneyView, peildatum 2 juli 2019

Voorwaarden doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet mag je altijd extra aflossen zonder dat een geldverstrekker daarvoor kosten rekent.

Kwijtschelding bij overlijden

Alleen de 4 grote banken schelden de schuld kwijt bij overlijden. Bij ABN Amro en de Rabobank geldt dat ook als de partner overlijdt. Santander scheldt de schuld alleen kwijt als de partner overlijdt.

Leeftijdsgrenzen

Vanaf een bepaalde leeftijd begint de bank met het afbouwen van de lening. Dat kan op 2 manieren. Ze zetten de opnamemogelijkheid direct stop of verlagen de kredietlimiet geleidelijk. Blijf je onder deze lagere limiet, dan kun je nog geld opnemen. Uiteindelijk moet de hele lening zijn afgelost.

Voorwaarden van een doorlopende krediet

Aanbieder Max. kredietlimiet Afbouw leeftijd Max. eindleeftijd Standaard ORV** ABN Amro €75.000 70 80 ja DEFAM €50.000 65 74 nee DEFAM* €50.000 65 74 nee DEFAM Premium €50.000 60 69 nee Directa.nl €50.000 65 73 nee Findio €15.000 60 67 nee Freo €75.000 65 75 nee ING €75.000 67 72 ja ING* €75.000 67 73 ja InterBank €15.000 60 67 nee MoneYou €50.000 60 69 nee Nationale-Nederlanden €50.000 60 65 nee Qander €50.000 65 73 nee Rabobank €50.000 70 75 ja Santander €10.000 65 73 nee SNS €15.000 66 74 ja

* Doorlopend krediet voor huiseigenaar

**ORV = overlijdensrisicoverzekering.

Bron: MoneyView, peildatum 2 juli 2019

Verantwoord lenen

Heb je vrij opneembaar spaargeld, dan moet je niet lenen. De enige uitzondering op die regel is de aankoop of verbouwing van een eigen woning. In dat geval kan een lening wel verstandig zijn. In principe is er geen bezwaar om een lening te nemen. Maar er zitten wél risico's en verplichtingen aan. Ga daarom niet over 1 nacht ijs. Aanbieders die de nadruk leggen op 'Geld lenen zonder BKR' of 'Snel geld lenen', moet je mijden als de pest. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde flitskredieten.

Houd bij het afsluiten van een lening rekening met de gebruiksduur van het artikel dat je met de lening wilt kopen. Als je bijvoorbeeld 5 jaar in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niet langer zijn om te voorkomen dat je met een restschuld blijft zitten.

BKR

Alle leningen worden aangemeld bij Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Je kunt je registraties bij BKR opvragen bij iedere bank in Nederland.

De Wet op het Consumptief Krediet stelt een aantal regels aan leningen en kredieten en aan de partijen die deze diensten verstrekken. Een van de regels is de hoogte van de maximale rente. Deze is wettelijk vastgesteld op 12%. Hier komt de wettelijke rente nog bij, zodat het iets hoger wordt. Voor 2018 is de wettelijke rente vastgesteld op 2%. De maximale rente op een lening is dan 14%.

Zie af van verzekeringsadvies

De adviseur wordt voor de bemiddeling bij de lening al door de bank betaald. Het in rekening brengen van kosten voor het (over)sluiten van de lening is dus verboden. Voor een advies over verzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering) mag de adviseur maximaal €500 vragen, maar dat advies is niet verplicht. Maak je adviseur dus meteen duidelijk dat je geen prijs stelt op verzekeringsadvies.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft de volgende waarschuwing: 'Let heel goed op de kosten. Vraag altijd eerst of de adviseur iets rekent, en waarvoor dat is. Het kan namelijk gebeuren dat je moet betalen omdat je (ongevraagd) verzekeringsadvies krijgt. Laat je alleen adviseren over verzekeringen als je daar echt behoefte aan hebt. Wees kritisch over de hoogte van de kosten en betaal sowieso niet voor de bemiddeling bij de lening'.

Hoeveel kan ik lenen?

Bij gelijk inkomen kan een alleenstaande meer lenen dan een gezin met kinderen. Een lagere huur helpt ook, net een langere looptijd. Ten slotte ligt het maximum ook hoger bij een lage rente.

Aan de hand van een voorbeeld laten we wat verschillen zien. Gezin De Vries (man, vrouw en 2 kinderen) heeft in totaal een netto maandinkomen van €3000 (€2000 + €1000). Ze betalen maandelijks €600 aan kale huur. Volgens de kredietverstrekker mogen ze per maand €522 uitgeven aan een persoonlijke lening. Bij een looptijd van 10 jaar kunnen ze maar liefst €47.655 lenen. Kiezen ze voor 5 jaar, dan zakt dit bedrag naar €27.225.

Het gezin Jansen is vergelijkbaar met het gezin De Vries. Het enige verschil is dat het netto gezinsinkomen €2500 is in plaats van €3000. Volgens dezelfde kredietverstrekker kan de familie Jansen maar €289 per maand aan. Dit leidt tot een maximumlening van €26.405 bij 10 jaar en €15.000 bij een looptijd van 5 jaar.

Op de site van het Nibud vind je de tool Risicometer Lenen. Hiermee kun je berekenen welk bedrag je veilig kunt lenen in jouw situatie. Krijg je van het Nibud groen licht, dan is de lening zeker verantwoord. Het Nibud is strenger dan de kredietgevers.

