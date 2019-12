Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Easywalker Mini Buggy heeft de mogelijkheid voor een autostoel. Er is ook een (duurdere) Mini Buggy XL die als voordeel heeft dat de handvatten in hoogte verstelbaar zijn. Wij testten de goedkopere versie, met vaste handvatten. Inmiddels is er van de (Mini) Buggy een nieuwere versie, de (Mini) Buggy+. Deze heeft grotere wielen en verstelbare handvatten. Wij hebben deze nieuwe versie ook getest.