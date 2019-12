Bij de Consumentenbond komen regelmatig vragen en klachten binnen over het online betaalsysteem Click and Buy. Vooral over de hoge transactie- en incassokosten, maar ook vanwege de klantenservice.

Click and buy stopt ermee

De online betaalmethode Click and Buy houdt per 30 april 2016 op te bestaan. Tot dat moment kun je het 'gewoon' gebruiken, maar dat is gezien het aantal klachten misschien niet aan te raden (zie hieronder).

Wat moet je doen als je een Click and Buy account met tegoed hebt?

Je kunt het tegoed nog gebruiken tot 30 april 2016. Het kan gebeuren dat online winkels al eerder stoppen met het aanbieden van Click and Buy. Je kunt (in dat geval) je tegoed ook via je Click and Buy account laten terugstorten op je rekening.

Klanten met een account ontvangen in principe een e-mail met informatie van Click and Buy.

Ik betaalde altijd met Click and Buy, wat is het alternatief?

Dat is afhankelijk van wat de aanbieder, die je met Click and Buy betaalde, verder aanbiedt. Bij iTunes bijvoorbeeld was Click and Buy een redelijk populair betaalmiddel, vooral voor klanten zonder creditcard. Het alternatief voor deze klanten is het kopen van iTunes-cadeaukaart. Een ander alternatief voor consumenten die geen creditcard hebben of willen, is een prepaid creditcard. Een voorbeeld is de paysafecard.

Heb je een klacht, dan kun je het het ECC (Europees Consumenten Centrum) mailen voor een voorbeeldmail in het Engels. Dit kan door een mail te sturen naar: info@eccnl.eu met een duidelijke omschrijving van de vraag of klacht.

15 euro aan transactiekosten

Click and Buy is een populaire internationale online betaalmogelijkheid, onder andere voor het kopen van apps via de iTunes Store en de Google Play Store. Het bedrijf schrijft het bedrag van je bankrekening af of je betaalt via een creditcard. Wel is het belangrijk ervoor te zorgen dat het bedrag ook daadwerkelijk afgeschreven kan worden.

Wanneer je een app koopt voor €2,99 en Click and Buy geeft aan dit bedrag niet af te kunnen schrijven, dan wordt direct €15 aan transactiekosten in rekening gebracht. En als je niet uitkijkt, heb je binnen een paar dagen een incassosommatie in je mailbox. Zo kan het zijn dat je voor je app ineens €65 mag afrekenen. Vragen en klachten hierover kun je alleen in het Engels telefonisch voorleggen of mailen, wat het klagen voor consumenten moeilijk maakt.

Read between the lines

Na een telefoontje naar Click and Buy hierover, geeft de desbetreffende klantenservicemedewerker aan dat consumenten gewoon de (Engelse!) voorwaarden moeten lezen. Daar staat alles in. En vragen en klachten in het Engels moeten stellen. That's it. Daar schiet je als Nederlandse consument dus weinig mee op. Zeer recent zijn ook de websitepagina's verwijderd met Nederlandse toelichting op alle regels en procedures. Dit zou de Nederlandse klanten alleen maar in verwarring brengen, zo zegt de Engelstalige klantenservice van Click and Buy. Wat vreemd is, als je je als internationaal bedrijf wel op Nederlandse consumenten richt.

Vertaalhulp bij klachtmails

Ook het ECC (Europees Consumenten Centrum) krijgt talloze vragen en klachten binnen over Click and Buy van Nederlandse consumenten. Opvallend genoeg komen er vrijwel geen klachten vanuit andere lidstaten. Consumenten kunnen bij klachten het ECC mailen voor een voorbeeldmail in het Engels. Dit kan door een mail te sturen naar: info@eccnl.eu met een duidelijke omschrijving van de vraag of klacht. Wanneer je er niet uitkomt met de tegenpartij, kun je volgens het ECC en Click and Buy een klacht indienen bij het FOS zelf terecht bij het FOS (De Engelse financiële ombudsman en lid van Fin-net: het Europese netwerk van instanties voor alternatieve geschilbeslechting op het gebied van financiële producten en diensten). Je moet wel eerst contact opnemen met Click and Buy. FOS behandelt geschillen over de administratiekosten, de hoogte en de termijnen. Er zijn nog geen bindende uitspraken bekend.

Bron: ECC & Click and Buy