De beste webwinkels volgens online-shoppers

Webwinkelen: we doen het massaal. Vooral vanwege het gemak. Er is keuze uit tienduizenden webshops. Welke winkels zijn favoriet en waarom?

De voor- en nadelen van webwinkelen

Bijna 8.600 online-shoppers gaven hun mening over de winkels waar zij onlangs iets kochten.

De belangrijkste redenen om bij webwinkels te kopen en niet bij 'stenen' winkels:

Kan op elk moment van de dag/week

Product wordt thuisbezorgd

Gemakkelijker om prijzen te vergelijken

Grotere keuze in producten/assortiment

Prijs(niveau)

Als nadelen van webwinkelen wordt het vaakst genoemd:

Producten niet van te voren kunnen zien, voelen en passen

Bezorgtijden niet (altijd) zelf kunnen kiezen

Moeten betalen voor bezorging

Te veel of te grote verpakkingen

Warenhuizen

Warenhuizen zijn winkels waar de ondervraagde shoppers producten uit verschillende categorieën kopen, bijvoorbeeld mode, doe-het-zelf en elektronica. De Bijenkorf wordt van de 9 warenhuizen het best gewaardeerd, maar is wel duur.

AliExpress en Otto eindigen onderaan, maar scoren nog altijd een voldoende (7,2 en 7,1). Mensen zijn positief over het prijsniveau van AliExpress. Keerzijde is de slechte kwaliteit van de producten, lange levertijd en slechte retourprocedure. Ook de klantenservice scoort slecht.

De 5 beste warenhuizen

Webwinkel Rapportcijfer Debijenkorf.nl 8,8 Wehkamp.nl 8,7 Bol.com 8,6 Hema.nl 8,2 Lidl-shop.nl 8,1

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie warenhuizen (pdf)

Mode

Van de 19 veelgenoemde winkels voor kleding, schoenen en accessoires is de Bijenkorf favoriet, gevolgd door Wehkamp en Bol.com. Schoenenwinkels Nelson en Van Haren zijn de bestscorende speciaalzaken voor mode. Nelson springt eruit vanwege het bestelproces en de kwaliteit van de producten. Van Haren gooit hoge ogen met haar prijsniveau en de hoogte van haar verzendkosten.

De 5 beste modewinkels

Webwinkel Rapportcijfer Debijenkorf.nl 8,8 Wehkamp.nl 8,7 Bol.com 8,6 Nelson.nl 8,5 Vanharen.nl 8,5

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie mode (pdf)

Elektr(on)ische apparaten

In deze categorie vallen winkels die huishoudelijke en 'digitale' apparaten (bijvoorbeeld camera's en laptops) verkopen, evenals accessoires (batterijen, muizen, cartridges et cetera). Coolblue is in deze categorie de beste winkel, maar ook Cameranu en 123inkt worden heel goed gevonden. Coolblue heeft op de meeste vlakken zeer tevreden klanten. Maar het assortiment, bestelproces, de beloofde levertijd en de bezorging springen er uit.

De 6 beste winkels voor elektrische apparaten

Webwinkel Rapportcijfer Coolblue.nl 9,3 Cameranu.nl 9,2 123inkt.nl 9,1 Wehkamp.nl 8,7 Allekabels.nl 8,6 Bol.com 8,6

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie elektrische apparaten (pdf)

Doe-het-zelf en woningdecoratie

Voor het online aanschaffen van spullen om te klussen denken we niet automatisch (meer) aan bouwmarkten. Bol.com wordt in deze categorie het best gewaardeerd. De beste online bouwmarkt is Hornbach. Haar prijsniveau is goed, maar over de bezorgkosten zijn mensen minder tevreden. Net als over die van andere bouwmarkten.

De 5 beste winkels voor d-h-z en woningdecoratie

Webwinkel Rapportcijfer Bol.com 8,6 Hornbach.nl 8,3 Lidl-shop.nl 8,1 Sanitairwinkel.nl 8,0 Welkoop.nl 8,0

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie doe-het-zelf en woningdecoratie (pdf)

Meubels en woninginrichting

Beddengoed, keukenspullen, kussentjes en tuinmeubelen kopen we vooral bij de warenhuizen. En natuurlijk bij Ikea. Ikea scoort de hoogste ogen wat betreft het assortiment, op de voet gevolgd door Bol.com. Ook Ikea's prijzen worden goed gewaardeerd, maar daar staan wel relatief hoge bezorgkosten tegenover.

De 5 beste winkels voor meubels en woninginrichting

Webwinkel Rapportcijfer Debijenkorf.nl 8,8 Wehkamp.nl 8,7 Bol.com 8,6 Ikea.nl 8,3 Hema.nl 8,2

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie meubels en woninginrichting (pdf)

Persoonlijke verzorging en gezondheid

De 12 winkels waar de panelleden parfumerie- en drogisterijartikelen en voedingssuplementen kopen, scoren minimaal een 8. Toch zijn er wel verbeterpunten, zoals het prijsniveau of de verzendkosten. Ook de retourprocedure kan bij sommige winkels beter, bijvoorbeeld bij Vitaminstore en bij Drogisterij.net.

De 6 beste winkels voor persoonlijke verzorging en gezondheid

Webwinkel Rapportcijfer Bol.com 8,6 Iciparisxl.nl 8,6 Deonlinedrogist.nl 8,5 Parfumswinkel.nl 8,4 Drogistplein.nl 8,3 Hollandandbarrett.nl 8,3

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie persoonlijke verzorging en gezondheid (pdf)

Sport, outdoor en vrije tijd

Mantel is de beste fietszaak. Het assortiment, het bestelproces en de bezorging kunnen nauwelijks beter volgens de klanten. Ook concurrent Futurumshop gooit hoge ogen. Outdoorwinkel Bever wordt duur gevonden: nog niet de helft van de klanten is tevreden over het prijsniveau.

De 5 beste winkels voor sport- en vrijetijdsartikelen

Webwinkel Rapportcijfer Mantel.com 9,1 Futurumshop.nl 8,7 Bol.com 8,6 Bever.nl 8,5 Adidas.nl 8,4

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie sport- en vrijetijdsartikelen (pdf)

Boodschappen

De dagelijkse boodschappen doet men het liefst bij Picnic. De relatief nieuwe speler op de markt scoort heel goed wat bezorgkosten en de bezorging betreft. Maar het assortiment kan een stuk beter, daar is slechts iets meer dan de helft van de klanten over te spreken. Albert Heijn scoort op dat punt veel beter, maar dan weer niet op prijs en bezorgkosten.

De 5 beste winkels voor boodschappen

Webwinkel Rapportcijfer Picnic.nl 9,2 Ah.nl (Albert Heijn) 8,5 Hema.nl 8,2 Jumbo.com 8,1 Plus.nl 7,7

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie boodschappen (pdf)

Entertainment en kantoorbenodigdheden

in deze categorie vallen boeken, kantoorartikelen, software en speelgoed. Daarvoor moet je bij Bol zijn, maar ook de andere winkels scoren een dikke voldoende. Intertoys sluit de rijen met een 7,2. Vooral het prijsniveau en de klantenservice zijn ondermaats. Dat laatste heeft misschien te maken met de faillissementsperikelen van het bedrijf.

De 5 beste winkels voor entertainment en kantoorbenodigdheden

Webwinkel Rapportcijfer Bol.com 8,6 Bruna.nl 8,4 Amazon.com 8,0 Bookspot.nl 8,0 Intertoys.nl 7,2

Bekijk de volledige lijst met resultaten in de categorie entertainment en kantoorbenodigdheden (pdf)

Het onderzoek

We ondervroegen 8.578 leden van ons internetpanel naar hun winkelervaringen in de afgelopen 6 maanden bij maximaal 3 webwinkels. Het ging om de aankoop van een nieuw product, dus niet tweedehands. Reizen, tickets, afhaal- en bestelmaaltijden en financiële producten lieten we buiten beschouwing.

De panelleden gaven per webwinkel een rapportcijfer en hun tevredenheid over 11 aspecten waaronder bezorgkosten, assortiment en retourprocedure.

We geven alleen de winkels weer waarvan we minimaal 50 beoordelingen hebben. De warenhuizen zijn als aparte categorie weergegeven en bij categorie(ën) waar veel mensen iets kochten. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid geven we de scores van de warenhuizen overall weer, dus niet specifiek voor de aankoop van een bepaalde categorie.

Lees ook: