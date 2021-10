Goedkope en dure fabrikantenwinkels

Goedkope fabrikantenwinkels

Een nieuwe wasmachine, stofzuiger of laptop kopen we steeds vaker online. Bol.com, Coolblue, Mediamarkt en BCC zijn vast de eerste webwinkels waar je aan denkt. Maar steeds meer merken verkopen hun producten via een eigen website. De meeste fabrikantenwinkels zijn duurder dan gemiddeld. Alleen bij Asus, JBL en Microsoft waren wij goedkoper uit.

Goedkoper

Geen verschil

Duurder

Algemene en holle beloftes

Over het algemeen zijn de winkels van fabrikanten duur. Waarom zou je dan bij deze winkels iets kopen? Op de website van AEG staat bijvoorbeeld: ‘Wanneer je rechtstreeks bij AEG koopt, laten we niks aan het toeval over. Alles wat je nodig hebt, is in de prijs inbegrepen. Geen verborgen kosten, bijkomende diensten of onaangename verrassingen.’

Wat we ons daar precies bij voor moeten stellen, weten we niet. Wel dat er een flink hogere prijs tegenover staat.

Ook andere fabrikanten komen vaak met algemene en holle beloftes. Zoals gratis bezorging, wat de meeste andere webwinkels ook bieden. Ook Panasonic noemt voordelen die je van elke winkel mag verwachten: ‘snelle levering, veilig en vertrouwd, competente service en support.’ En dan betaal je ook nog eens gemiddeld 16% meer voor je televisie of soundbar.

Een genoemd voordeel dat wel aantrekkelijk kan zijn, is gratis retourneren. Of bijvoorbeeld de proefperiode van 90 dagen die je bij Bose krijgt. Of de ‘gratis’ hulp van een specialist bij een aankoop via Apple.nl.

Uitschieters

Soms komen we flinke uitschieters tegen. Zo zijn de QuietComfort 35 wireless headphones II op Bose.nl maar liefst 70% duurder. Ook bij AEG, JBL en Panasonic zien we flinke prijsverschillen.

Een aantal fabrikanten biedt via de website ook outlet-, B-keus- of refurbishedproducten. De B-keusproducten van Bosch en Siemens kunnen een lichte schade hebben. Zoals een krasje of deukje. Alle B-keusapparaten zijn volgens de fabrikanten ongebruikt, gecontroleerd en technisch 100% in orde. En er zit 2 jaar fabrieksgarantie op. Gemiddeld zijn de apparaten 15% goedkoper dan nieuwe apparaten bij andere winkels.

Sonos en Bose verkopen ook refurbished apparaten via hun webshop.

Ons advies

Op uitzonderingen na zien wij bij veel fabrikanten nog niet de voordelen om er rechtstreeks iets te bestellen. Er zijn positieve uitschieters zoals laptops op Asus.nl of smartphones op Samsung.nl. Maar verstandig is om toch altijd de prijzen met die van (andere) winkels te vergelijken. En kijk daarbij verder dan alleen op vergelijkingssites.

Op vergelijkingssites vind je namelijk niet altijd de laagste prijs van een product. Het komt steeds vaker voor dat bepaalde kortingen niet verrekend zijn in de prijzen op vergelijkingssites.

Kassakorting

Deze korting is vaak een samenwerking tussen een bepaalde winkel en een bepaald merk. Je ziet de korting pas op de website van de winkel. Ben je op een vergelijkingssite, klik dan op verschillende winkels om te kijken of er nog ergens kassakorting wordt aangeboden.

Deze korting is vaak een samenwerking tussen een bepaalde winkel en een bepaald merk. Je ziet de korting pas op de website van de winkel. Ben je op een vergelijkingssite, klik dan op verschillende winkels om te kijken of er nog ergens kassakorting wordt aangeboden. Cashback

Deze korting wordt vooral door fabrikanten aangeboden. Je betaalt eerst het hele bedrag en krijgt na registratie, meestal op de website van de fabrikant, je korting teruggestort op je rekening. Op de website van de fabrikant kun je zien bij welke producten je een bedrag terugkrijgt en welke winkels meedoen aan de actie.

Hoe wij testen

In september bekeken wij bij welke grote elektronicafabrikanten je rechtstreeks prducten kunt kopen. Wij kwamen tot een lijst van ruim 20 fabrikanten.

Per fabrikantenwinkel vergeleken wij de prijzen met de prijzen van andere webwinkels zoals Bol.com, Coolblue, Mediamarkt en BCC. Per product berekenden wij de gemiddelde prijs en de afwijking ten opzichte van de prijs van de fabrikant.