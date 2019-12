Kun je blokkades van buitenlandse webwinkels omzeilen?

Veel webwinkels in Europa rekenen per land een andere prijs voor hetzelfde product. Artikelen zijn bijvoorbeeld in een .de-winkel 10 tot 20 % goedkoper dan in een .nl-winkel. Een webwinkel ziet aan je IP-adres dat je in Nederland bent en leidt je door naar hun Nederlandse vestiging. Door deze 'geo-blocking' kun je niet profiteren van de voordelen van de interne markt van de Europese Unie. Hoe kun je zo'n blokkade omzeilen?

Trucs om hindernissen te omzeilen

1. VPN

De blokkade bij de toegang tot de website is meestal te omzeilen wanneer je een IP-adres van het gewenste land hebt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een Virtueel Particulier Netwerk (VPN).

2. Bestellingen doorsturen

Heb je toegang tot de website, dan kan er nog een probleem voorkomen. Sommige webwinkels bezorgen alleen op binnenlandse adressen. Je kunt dit omzeilen door je aankopen door te laten sturen. In veel landen in Europa zitten bedrijven die bezorgadressen verhuren en pakjes doorsturen naar je adres in Nederland. Het is nog voordeliger als je verschillende aankopen verzamelt en in 1 keer door laat sturen naar Nederland.

Standpunt Consumentenbond

Koos Peters, campagneleider bij de Consumentenbond, lobbyt al lang om handelsbelemmeringen weg te nemen. 'De consument moet grensoverschrijdend zaken kunnen doen, waarbij het niet moet uitmaken in welk land je woont.'

Wetgeving

De Europese consumentenorganisatie BEUC laat in deze video zien hoe absurd geo-blocking is. De Consumentenbond is ook in de BEUC vertegenwoordigd.

De wetgeving waarover het Europees Parlement zich nu buigt is mede door de Europese consumentenorganisatie BEUC bereikt.’

Voor leden

In de Geldgids van juli 2017 staat het hele artikel 'Trucs om blokkade te omzeilen' (pdf voor leden).

Lees meer: