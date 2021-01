Reisverzekeringen en dekkingen in coronatijd

Van reis- en vooral annuleringsverzekeringen zijn de dekkingen ingeperkt sinds de coronacrisis. Wat kun je wel claimen en waar moet je op letten? Negen veelgestelde vragen en de dekking per reis-en annuleringsverzekeraar.

3 highlights uit het artikel 1. Bij code oranje: geen dekking of deels Ga je op vakantie naar een oranje gebied, dan biedt bijna een derde van de reisverzekeraars helemaal geen dekking. De andere verzekeraars dekken meestal alleen geen coronagerelateerde schades. Wij laten de verschillen tussen de reisverzekeringen zien. 2. Extra reiskosten gewijzigd reisadvies Wijzigt het reisadvies als je op je reisbestemming bent, dan is er meestal wel dekking. Bijvoorbeeld als het advies wijzigt van code groen/geel naar oranje/rood. De extra reis- en verblijfkosten worden dan maar door enkele reisverzekeraars vergoed. Bekijk bij welke verzekeraar dekking biedt. 3. Annuleren vanwege de leeftijd/gezondheid Bij een onveilige (gezondheids)situatie op de reisbestemming mag je een pakketreis kosteloos opzeggen. Je moet dit kunnen aantonen, zoals bij een negatief reisadvies. En er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden. Annuleringsverzekeringen dekken dit meestal niet. We hebben de uitzonderingen op een rij gezet.

Een goede reis-en annuleringsverzekering is sinds de coronacrisis nog meer van belang voor (vakantie)reizen. De dekkingen verschillen sterk per reisverzekeraar, zeker als het op coronagerelateerde schades aankomt. We kregen hierover het afgelopen jaar dan ook veel vragen.

Bijvoorbeeld: zijn de kosten voor een terugreis bijvoorbeeld gedekt als het reisadvie wijzigt? Wat als je geweigerd wordt voor een reis vanwege een verkoudheid of koorts? En heeft het nog wel zin om een annuleringsverzekering af te sluiten in deze tijd?

In dit artikel beantwoorden we deze en meer vragen. En geven we tips voor het kiezen van een reisverzekering.