Wat is mijn IP-adres?

Via IP-adressen communiceren smartphones, computers, tablets en andere apparaten met elkaar. Het openbare IP-adres is nodig voor communicatie over het internet en het lokale IP-adres is voor communicatie over het thuisnetwerk. Op deze pagina lees je hoe je het IP-adres binnen enkele stappen opzoekt.

IP-adres

Ben je benieuwd naar het lokale IP-adres van jouw smartphone, laptop of bureaucomputer verbonden met jouw thuisnetwerk? We hebben informatie voor gebruikers van Windows, macOS, Android en iOS.

IP-adres van mijn router

Zoek je het lokale IP-adres van je router of wifi-modem? We hebben informatie voor gebruikers van Windows, macOS, Android en iOS.

Openbaar IP-adres

Wil je het openbare IP-adres van jouw internetverbinding opzoeken? Misschien heb je het nodig om bestanden te delen via FTP of om een game te spelen. Enkele providers draaien een webpagina waar je het IP-adres makkelijk afleest. Het werkt ook als je klant bent bij een andere provider. De diensten die we hebben gevonden zijn van:

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke routers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste router

Lees meer