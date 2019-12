Eerste indruk|Als het wifinetwerk in je tuin geen dekking geeft, kun je de Devolo Wifi Outdoor overwegen, een extra wifizender voor buitenshuis. Uiteraard is hij regenbestendig.

Conclusie: Prijzige wifizender voor buiten

De Devolo dLAN Wifi Outdoor is een losse powerline-adapter met een geïntegreerde wifizender. Hiermee vul je je bestaande powerline-netwerk aan. De ‘tuinwifizender’ moet dus in een stopcontact voor de voeding én het internetverkeer.

Daar heb je wel gelijk een aandachtspunt: dat stopcontact moet je maar net in de tuin beschikbaar hebben (of bereikbaar vanuit de tuin). Met de maar liefst 5 meter stroomkabel vanuit de adapter heb je wel enige vrijheid voor een optimale plaatsing van de zender.

De installatie ging gemakkelijk en de snelheid van het wifinetwerk is prima. Devolo’s claim dat de adapter regenbestendig is kunnen we beamen na een experiment met een watergieter. Een nadeel blijft het stevige prijskaartje.

Installatie

De Devolo Wifi Outdoor is dus bedoeld om een bestaand powerline-adapter netwerk uit te breiden. Vanzelfsprekend werkt het samen met de powerline-adapters van Devolo, maar ook die van andere merken, mits ze maar homeplug compatibel zijn (en kunnen werken op 200 of 500 Mbps snelheid).

Het installatieflyertje is niet meer dan een stripverhaal. Daar komt geen woord aan te pas. Installatie gaat nog vlotter dan verwacht: we stoppen de Wifi Outdoor in het stopcontact direct naast een Terra powerline-adapter (geen Devolo dus), zetten hem aan en even later hebben ze elkaar gevonden.

Een wandeling door de tuin, stekker in het stopcontact in de garage en voilá, gewoon internet waar het eerst onbetrouwbaar en tergend sloom was.

Snelheid en dekking

De verbindingssnelheid is meer dan 145 Mbps , zeker genoeg om tv te kijken op een laptop of tablet.

, zeker genoeg om tv te kijken op een laptop of tablet. Een meter of 10 van het apparaat af, achter een muur, loopt de snelheid terug naar 40-50 Mbps, nog steeds genoeg om sportuitzendingen live te volgen.

Kwaliteit behuizing

Alles wat in de tuin wordt gezet heeft zwaar te lijden onder de weersomstandigheden. Regen, zon, harde wind en vrieskou. De behuizing is van polyamide versterkt met glasvezel, het snoer is niet alleen een meter of vijf lang, maar ook nog eens van een stevige buitenkwaliteit. Het schroefdeksel waaronder de knopjes zich verbergen, is voorzien van een rubberrand. Het ziet er betrouwbaar uit. Toch is het verstandig de Devolo Wifi Outdoor alleen buiten te plaatsen wanneer je daar met wifi een tijdje draadloos internet nodig hebt.

Regenbestendig

De Devolo Wifi Outdoor is volledig beschermd tegen stof en aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. De adapter is ook sproeidicht. Er is geen schade bij water (12,5 l/min) vanuit welke hoek ook.

De Wifi Outdoor kan dus tegen stevige stortbui maar let bij plaatsing op de grond wel even op dat hij niet toevallig in een diepe plas staat, of onder een overstromende goot. Dat is misschien toch vragen om problemen.

Tijdschema en gastnetwerk

Met de adapter kun je ook een tijdschema instellen. Hiermee zet je wifi in de tuin bijvoorbeeld ’s nachts uit.

Ook is er een mogelijkheid tot het instellen van een gastnetwerk. Dit is handig wanneer je je gasten tijdelijk van wifi wilt voorzien. Je geeft gasten misschien liever niet de wifisleutel van je privénetwerk

Specificaties

Stroomgebruik : het apparaat gebruikt 4,5 Watt wanneer je wifi gebruikt en 1 Watt in standby. Voor een apparaatje dat 24/7 aan staat is dat stroomgebruik geen bezwaar, hooguit een tientje per jaar.

: het apparaat gebruikt 4,5 Watt wanneer je wifi gebruikt en 1 Watt in standby. Voor een apparaatje dat 24/7 aan staat is dat stroomgebruik geen bezwaar, hooguit een tientje per jaar. Wifi-frequenties: de Wifi Outdoor heeft een wifizender die alleen op de 2,4 GHz band wifi uitstraalt. Hij zendt dus geen signaal uit op de nieuwere 5 GHz band. Steeds meer wifi-apparaten kunnen behalve op 2,4 GHz ook op 5 GHz communiceren, om de overvolle 2,4 Ghz band te ontlasten. Het is een opvallende keuze van Devolo de adapter tot 2,4 GHz te beperken.

Lees ook: