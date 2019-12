In tegenstelling tot veel andere (financiële) producten, geven wij spaarrekeningen geen Testoordelen. Wat ‘de Beste spaarrekening’ is, hangt daarvoor simpelweg te veel af van onderstaande, persoonlijke voorkeuren.

Gemak

Ongeveer de helft van de spaarders heeft een spaarrekening bij dezelfde bank als waar de betaalrekening loopt. In veel gevallen is dat 1 van de 3 grote banken: ABN Amro, ING of Rabobank. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Deze spaarders zullen grotendeels hebben gekozen voor gemak, want voor een hoge rente moet je in de regel niet bij de grote banken zijn. Meestal is het een kleine moeite om een nieuwe spaarrekening te openen en spaargeld te verhuizen.

De hoogste rente

Anderen kiezen de spaarrekening vanwege de (hogere) rente. je kunt dan kiezen uit:

een vrij-opneembare spaarrekening, met een variabele rente, onbepaalde looptijd en geen minimale inleg.

een (spaar- of termijn-)deposito, waarbij je een bepaald bedrag vastzet bij een bank gedurende een vóóraf afgesproken periode met een vaste rente.

Vergelijk spaarrekeningen en kijk welke spaarrekening het beste bij jou past.

RenteScore

Om een indruk te geven van hoe consequent banken zijn in hun rentebeleid, heeft de Consumentenbond de RenteScore ontwikkeld. Een hoge RenteScore betekent dat de rente vaak tot de hoogste behoort.

Flexibiliteit

De meeste spaarrekeningen met een hoge rente hebben beperkende voorwaarden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

een overboeking maand(en) van te voren aankondigen (bijvoorbeeld bij een DHB CombinatieSpaarrekening)

minimale eerste storting (bijvoorbeeld €5000 bij Advanzia Bank)

minimale storting per maand (bijvoorbeeld €50 bij SNS Maxisparen)

opnamekosten (bijvoorbeeld 0,5% bij RegioBank Eigen Huis Sparen)

bonusrente alleen over geld dat een complete periode op de rekening heeft gestaan (bijvoorbeeld Knab Kwartaal Sparen)

Wil je maximale flexibiliteit, kies dan een spaarrekening zónder beperkende voorwaarden. Dat betekent vaak met een lagere rente.

Veiligheid

Zolang er bij een bank niet meer dan €100.000 (per rekeninghouder) is gestald, staat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) garant en is je geld 100% veilig. Ook bij faillissement van de bank. Heb je meer dan €100.000 aan spaargeld, dan kun je het beter spreiden over meerdere banken.

Let op: een aantal buitenlandse banken valt onder een ánder, grotendeels vergelijkbaar garantiestelsel. Dit geldt voor Advanzia Bank (Luxemburg), Argenta (België), Lloyds Bank (Duitsland) en BigBank (Estland).

Houd ook in de gaten dat sommige banken samenwerken onder 1 vergunning, waardoor je dit maximum onbedoeld kunt overschrijden. In onze Vergelijker geven wij aan bij welke banken je dat risico loopt. Hier kun je ook de spaarrente vergelijken.

Ideële gronden

Natuurlijk zijn er nog meer redenen te bedenken om voor een bepaalde spaarrekening te kiezen, zoals de ideële inslag van een bank. Zo kun je duurzaam sparen bij Triodos Bank en de ASN Bank, of fiscaal aantrekkelijk groen sparen (soms) bij de groenbanken van ABN Amro, ING en Rabobank.

Beste bank

De Consumentenbond peilt regelmatig de prestaties van de banken volgens hun klanten. Bekijk in onze bankenmonitor welke bank het beste tevoorschijn komt uit dit jaarlijkse, onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek.

Ga naar de vergelijker spaarrekeningen, vul je persoonlijke voorkeuren in en kijk welke spaarrekening het beste bij jou past.

Keuzehulp: haal het maximale uit je geld Sparen is veilig, maar weinig rendabel. Alternatieven gaan met meer risico gepaard, maar kúnnen ook meer opleveren. Met de keuzehulp helpen we jou het maximale uit je geld te halen. Ga naar de keuzehulp

Lees ook: