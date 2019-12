Hoe gaan banken om met vervroegde opname van een deposito?

Gedurende de looptijd van het spaardeposito kun je in principe niet over je geld beschikken. Bij een aantal banken moet je een boete betalen bij tussentijdse opname. Andere zijn soepeler.

Veel banken maken wel uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent geworden (A), bij een echtscheiding (E), voor de aankoop van een huis (H), in geval van overlijden (O), als je in de schuldsanering zit (S), als je gaat trouwen (T), voor het verduurzamen van je huis (V) of als je werkloos bent geworden (W). Een overzicht:

Vervroegde opname deposito's Bank A E H O S T V W ABN Amro x x x x Aegon x x x x Allianz x Amsterdam Trade Bank x¹ x¹ x¹ x x¹ x¹ x¹ x¹ Anadolubank x¹ x¹ x¹ x¹ Argenta x x x x ASN Bank x x x x x x ASR BigBank x Centraal Beheer x x x x Credit Europe Bank x x x x x Ohra x DHB Bank x x x x Garantibank x ING x x x x x Knab x x x x LeasePlan Bank x¹ x¹ x x¹ x¹ MoneYou Nationale-Nederlanden x NIBC Direct x x x x x Rabobank x RegioBank x x x x x x SNS x x x x x x Triodos Bank x x x x Yapi Kredi Bank x¹ x¹ x¹ x¹ x¹

x¹ betekent dat vervroegde opname kan, maar wel een lagere rente of kosten met zich meebrengt.

Naast het algemene Testoordeel geven wij alle spaardeposito's een apart Testoordeel voor de mogelijkheden tot vervroegde opname. Deze rapportcijfers, die we publiceren in de Geldgids, variëren van 1,3 tot een dikke 8. Grofweg geldt: hoe meer kruisjes in bovenstaande tabel, hoe hoger het Testoordeel 'Vervroegde opname'.

Bron: Consumentenbond/MoneyView, september 2018

Lees ook: