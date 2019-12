Checklist producten depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal €100.000. Wie tijdelijk een groot tegoed bij een bank heeft staan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of na de verkoop van een huis, is sinds eind november 2015 gedurende 3 maanden extra beschermd voor bedragen tot €500.000. Dit is bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Bekijk welke financiële producten wel en niet onder het depositogarantiestelsel vallen.

Betaal- en/of spaarproducten

Betaalrekeningen Ja Spaarrekeningen Ja Spaartermijn deposito's Ja Achtergestelde deposito’s

– hoofdsom en rente Nee, tenzij Bepalend zijn de voorwaarden van de achtergestelde deposito. Achtergestelde deposito’s zijn niet gegarandeerd indien aangemerkt als financieel instrument dat valt onder de definitie van eigen vermogen in de zin van de verordening kapitaalvereisten. Ook de rentevergoeding op deze achtergestelde deposito’s is niet gedekt. Levensloopregelingen Ja Bankspaardeposito eigen woningschuld Nee Kinder- of jongerenrekening of andere spaarrekening voor kinderen tot 18 jaar Ja Positieve standen op creditcardrekening Ja Tegoeden uit een lening ivm vervroegde aflossing boven de hoofdsom van de lening Ja Elektronisch geld (geldwaarde die elektronisch of magnetisch is opgeslagen) Nee Obligatie op naam Ja Girale goud/zilver rekening Ja, tenzij Het hangt van de voorwaarden van de rekening af of het DGS van toepassing is. Indien uit de voorwaarden blijkt dat de girale goud/zilverrekening een belegging is, dan valt deze niet onder het DGS. Bankspaarproducten Ja Lijfrente spaarproducten Ja Sealbags Ja Virtuele valuta (Bitcoins e.d.) Nee

Beleggingen

Financiële instrumenten (zoals effecten, opties, futures, swaps en rentetermijncontracten) Nee Obligaties aan toonder Nee Tegoeden op een beleggingsrekening niet belegd in aandelen of andere financiële instrumenten Ja Beleggingshypotheek (BEW) Nee

Verzekeringen, leningen en overige

Levensverzekering pensioenen, kapitaalverzekeringen en lijfrenten, levensverzekeringen Nee Bouwdepot Nee G-Rekening Ja Indexgarantiecontracten Nee Producten met een inkomensaanvulling op de hypotheek Nee Bonusrente en toprente Nee Kosteninhoudingen als gevolg van vervroegde opname Nee Effectenlease en gekoppelde kredietvorm Nee Collateral accounts Ja

Bron: DNB

