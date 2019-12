Nilfisk, Kärcher, MX Power nat- en droogzuigers

Eerste indruk|We testten 3 populaire waterstofzuigers - ook wel alleszuigers, nat- en droogzuigers of multizuigers - met een nat- en droogfilter en een capaciteit van 20 liter. Welke het is beste?

Kärcher is de beste

De 3 waterstofzuigers vervullen de hoofdtaak; ze zuigen zowel nat als droog vuil op. Het is onhandig dat je bij deze apparaten de zak moet plaatsen of verwijderen als je wilt wisselen tussen droog en nat. De apparaten zijn eenvoudig en kunnen tegen een stootje. De Kärcher presteert het beste én is het meest prettig in het gebruik. Hij is degelijk, wendbaar en makkelijk op te bergen. Wel is het onhandig dat je het mondstuk moet omwisselen voor nat en droog gebruik.

Wil je liever een nat- en droogzuiger met meer functies? Kies dan voor de Nilfisk. Wil je een dergelijk apparaat graag uitproberen, maar vind je ze te duur? Kies dan voor de goedkopere MX Power (actiematig verkrijgbaar bij o.a. de Praxis).

Voor- en nadelen en specificaties

We zetten de 3 waterstofzuigers voor je op een rij en geven daarbij de voor- en nadelen en de specificaties.

Kärcher MV 4 - Multizuiger (€125)

Bij de Karcher verwissel je het standaardmondstuk bij nat of droog zuigen. Het mondstuk heeft een inzetstuk met borstels voor droog zuigen. Voor nat zuigen klik je er een ander inzetstuk in. Het apparaat heeft geen blaasfunctie of aansluiting voor andere apparaten. Ook heeft hij geen luchtstroomregeling op de buis. Wel heeft hij een parkeerstand voor de kunststof zuigbuis, bestaande uit 2 delen. Het snoer hang je op aan een speciale haak. Het filter is vanaf de buitenkant te verwijderen en uit te kloppen.

Voordelen Nadelen zuigt droog vuil het best

zuigt nat vuil het best

wendbaar

degelijk

gemakkelijk op te bergen

gemakkelijk toegang tot het filter verwisselen van inzetstuk in mondstuk

geen blaasfunctie

geen externe stroomaansluiting

geen luchtstroomregeling

zuigbuis voelt niet stevig Specificaties Capaciteit reservoir: 20 liter

Accessoires: kierenmondstuk, inzetstuk nat-/droogzuigen

Opgegeven gewicht: 7 kg

Opgegeven vermogen: 1600 W

Lengte snoer: 5 meter

Nilfisk Multi 20 T - Waterstofzuiger (€120)

De Nilfisk kan naast nat- en droogzuigen ook blazen. Dat kan van pas komen als je een luchtbed wil opblazen of bladeren uit de dakgoot wil verwijderen. Ook kan er een ander elektrisch apparaat op aangesloten worden. Met een speciaal opzetstuk sluit je hem direct aan op bijvoorbeeld een schuurmachine.

Het apparaat heeft een metalen telescopische zuigbuis met luchtstroomregeling en een ring waarmee de zuigbuis aan de body kan worden gehangen; de parkeerstand.

Het filter maak je met 3 drukken op de knop schoon.

Voordelen Nadelen vuil blijft in de borstel hangen

blaasfunctie

externe stroomaansluiting

extra meubelmondstuk

telescopische zuigbuis

luchtstroomregeling op de buis vuil blijft in de borstel hangen

slappe slang

moeilijk wendbaar

onduidelijke handleiding Specificaties Capaciteit reservoir: 20 liter

Accessoires: kierenmondstuk, meubelmondstuk, aansluitstuk elektrisch apparaat

Opgegeven gewicht: 6,5 kg

Opgegeven vermogen: 1400 W

Lengte snoer: 5 meter

MX Power JN201 - Nat- en droogzuiger (€69)

De MX Power wordt actiematig verkocht, onder andere bij Praxis. Het is het kleinste model met een aluminium bak. Hij heeft ook een blaasfunctie en een aansluiting voor andere elektrische apparaten. Hij heeft een metalen zuigbuis, bestaande uit 3 delen en luchtstroomregeling. Bij het opbergen kan de zuigbuis niet aan de body worden vastgeklikt en het snoer niet worden opgehangen. De MX Power heeft als enige een papieren stofzak.

Voordelen Nadelen blaasfunctie

externe stroomaansluiting

luchtstroomregeling op de buis

prijs vuil blijft in de borstel hangen

voelt minder degelijk aan

papieren stofzak -> kwetsbaarder

geen parkeerstand -> lastiger op te bergen

blaast lucht bovenuit

onduidelijke handleiding Specificaties Capaciteit reservoir: 20 liter

Accessoires: kierenmondstuk

Opgegeven gewicht:

Opgegeven vermogen: 1200 W

Lengte snoer: 4 meter

Testresultaten waterstofzuigers

Nat- en droog zuigen

De 3 apparaten zuigen uiteindelijk wel bloem en droge koffie op. Kärcher zuigt in 1 beweging alles op, strak langs plinten. Met het laatste restje hebben de Nilfisk en MX Power iets meer moeite, omdat het vuil in de borstels blijft zitten en zo weer terug op de grond komt.

Koffie en natte aarde zuigt de Kärcher ook snel en streeploos op. Bij de Nilfisk en MX Power kost dit een stuk meer moeite. Het vocht wordt in een dunne laag verspreid over de vloer. Het rubber op het mondstuk pakt het vocht niet altijd goed mee en het vuil blijft in de borstel hangen. Wanneer de zuigbuis lager boven de grond wordt gehouden, neemt het rubber het vocht beter mee. Het vuil wordt zo beter opgezogen. Ook hier is het restje moeilijk, omdat het vuil in de borstel blijft hangen. De Nilfisk presteert iets beter dan de MX Power. Voor grotere brokken moet de zuigmond bij alledrie even worden opgetild. Wanneer je vloeistof gaat zuigen, moet je eerst de zak eruit halen!

Kärcher meest wendbaar

De Kärcher heeft de meest wendbare wielen en volgt je goed bij elke beweging. De MX Power heeft iets minder soepele, maar ook wendbare zwenkwieltjes. Dit apparaat is leeg echter heel licht, waardoor je er iets voorzichtiger mee om moet gaan. De Nilfisk heeft 2 zwenkwielen en 2 grotere wielen. Hiermee staat hij stevig, maar het maakt hem niet wendbaar.

Nilfisk beste zuigbuis

De zuigbuis van de Nilfisk is van metaal en is telescopisch. Met een druk op de knop kun je de lengte instellen. Daarentegen bestaat de zuigbuis van de Kärcher slechts uit 2 delen en is van kunststof. Hij is dus niet verstelbaar en voelt minder degelijk.

Mondstukken wisselen

Het zuigen van vloeistof of droog vuil heeft bij de Kärcher een ander mondstuk nodig. Je zult dus - afhankelijk van te zuigen vuil - steeds het inzetstuk van het standaardmonstuk moeten verwisselen. Een meer specialiseerd mondstuk zorgt ervoor dat het apparaat beter zuigt, maar het verwisselen is vervelend.

Alle apparaten hebben een kierenzuiger, de Nilfisk heeft een extra meubelmondstuk. De extra mondstukken kunnen bovenin het apparaat worden geplaatst, wat niet erg praktisch is bij extensief gebruik van het apparaat.

Opberggemak

De Kärcher berg je het makkelijkst op. Hij heeft een haak om het snoer aan te hangen en de zuigbuis parkeer je zo in de body. De Nilfisk heeft 2 haken, waar je het snoer aan kunt hangen en waaronder je ook de zuigbuis kunt vastklemmen. De parkeerstand werkt iets minder soepel, omdat je een ring met pin zelf op de juiste hoogte om de zuigbuis moet klemmen. Dit is een minder solide oplossing, vooral als de ring niet goed vast blijft zitten. De MX Power heeft geen haak om het snoer op te hangen en ook geen parkeerstand voor de zuigbuis. Dit maakt het wegzetten van het apparaat onhandig.

Schoonmaken

De Kärcher voelt het meest degelijk wanneer je hem in- of uit elkaar haalt. De zuigbuis klik je er makkelijk in en uit en het motorblok klik je solide op het reservoir. Het legen van het reservoir is bij al deze apparaten een vieze klus. Er blijft vloeistof in de zuigbuis of aan het mondstuk zitten. Maar waarom heeft de Kärcher zoveel randjes in het reservoir? Onhandig.

Extra's

De Nilfisk is het meest veelzijdig; Hij heeft een blaasfunctie. Handig voor bijvoorbeeld het luchtbed opblazen of sommige doe-het-zelfklussen. Daarnaast heeft hij een externe stroomaansluiting; een stopcontact voor andere elektrische apparaten. Zo kun je hem met een koppelstuk op een schuurapparaat plaatsen. Daarnaast heeft hij een kierenmondstuk en meubelmondstuk. De MX Power heeft ook een blaasfunctie en extra aansluiting.

