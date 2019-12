Back-up maken van je tablet: hoe doe je dat?

Een back-up zorgt dat je bij een storing of een ander probleem al je gegevens nog hebt. Hoe maak je een back-up van een iPad, Android- en Windows-tablet?

iPadOS (iPad)

Je maakt eenvoudig een back-up van je iPad, met een paar stappen klaar. Met het iPadOS-besturingssysteem heb je 2 mogelijkheden om een reservekopie te maken: draadloos via iCloud of met een kabel via iTunes op de pc.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of bekijk welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Via iCloud

De handigste manier om een back-up te maken van je iPad is via iCloud, de eigen clouddienst van Apple. Daarmee zet je een kopie van je iPad-gegevens op de servers van Apple. Deze kopie wordt continu bijgewerkt en je kunt hem altijd terugzetten naar je iPad. Dit is bijvoorbeeld ook een handige methode om je data van een oude naar een nieuwe iPad over te zetten.

Voor het maken van een back-up in iCloud heb je een iCloud-account nodig, die je aanmaakt op je iPad. Vervolgens maak je een reservekopie aan.

Ga naar Instellingen > Log in op je iPad. Voer hier je Apple ID en je wachtwoord in en je bent klaar om gebruik te maken van iCloud. Apple geeft je gratis 5 GB aan opslagruimte voor het gebruik van iCloud en je reservekopie. Dat is meestal voldoende, maar je kunt eventueel extra ruimte bijkopen als dat nodig is.

Maak nu een reservekopie aan. Ga naar Instellingen > Je gebruikersnaam > iCloud > iCloud-reservekopie > Vink de optie aan > Maak nu een reservekopie.

Vanaf nu wordt er op de achtergrond een back-up bijgehouden van je iPad. Nieuwe bestanden of instellingen worden in de iCloud bewaard op momenten wanneer je iPad met het internet is verbonden, aan de oplader hangt en is vergrendeld.

Je kunt de opslag in de iCloud beheren via Instellingen > Algemeen > Beheer opslagruimte > Beheer opslag (bij iCloud). Hier zie je hoeveel ruimte je apps en bestanden innemen en kun je ruimte vrijmaken door handmatig opgeslagen data te verwijderen. Je kunt ook hele reservekopieën verwijderen.

Via iTunes op je PC

Als je niet wilt dat je gegevens online bij Apple worden opgeslagen maar op je iPad zelf, dan kun je ervoor kiezen om een back-up te maken via je pc. Voor het maken van een back-up op je pc heb je iTunes nodig. Zorg dat je de laatste versie hebt geïnstalleerd.

Download en installeer iTunes.

Koppel je iPad aan de pc met een usb-kabel en start iTunes op.

Links in het menu van iTunes vind je je eigen iPad. Bij het tabje Overzicht staat de optie om een reservekopie aan te maken op je pc. Vink onder de taak Maak automatisch reservekopieën op Deze computer aan. Klik nu op Maak reservekopie en iTunes zal een back-up van je iPad maken op de pc.

De reservekopie-functie maakt een back-up van je hele iPad, behalve van de muziek of films die je zelf op je iPad hebt gezet en niet hebt aangeschaft via iTunes. Deze blijven wel in iTunes staan.

Android

Ook op je Android-tablet maak je vrij eenvoudig een back-up van je gegevens. Je hebt wel een Google-account nodig. De belangrijkste gegevens van je tablet worden opgeslagen op de servers van Google.

Een back-up maken met Google

Zorg eerst dat je Android-tablet gekoppeld is aan een Google account. Vervolgens kun je een back-up maken.

Ga naar Instellingen > Accounts > Account toevoegen (onderaan de lijst) > Google > Log in met je Google-account > Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Zet nu de Back-up functie aan. Ga naar Instellingen > Back-up maken en resetten > Back-up maken van mijn gegevens > Aan.

Vanaf nu zal Android op de achtergrond automatisch back-ups van je gegevens maken. Daar merk je verder niets van.

Van welke gegevens een back-up?

Android maakt een back-up van je appgegevens en instellingen, je contacten, taken en agenda. Ook je e-mailgegevens en internetgegevens en natuurlijk alle andere gegevens in je Google-account worden bijgehouden. Lokale data zoals sommige savegames van spelletjes worden niet altijd gekopieerd, die ben je mogelijk dus kwijt als je de tablet leeg maakt.

In je Google Dashboard kun je per app zien wanneer er voor het laatst een back-up van is gemaakt. Klik op het pijltje links naast het kopje Android om de lijst met al je apps uit te klappen.

Vaak hebben fabrikanten van Android-tablets ook een eigen back-updienst om gegevens van je tablet veilig op te slaan. Raadpleeg hiervoor de site van de fabrikant.

Foto's en video's

Standaard maakt Google geen backup van je foto's en video's op je tablet, maar dit kun je wel inschakelen. Hiervoor gebruik je de Google Foto's app.

Open de Foto's-app > Tik op de drie streepjes linksboven > Instellingen > Back-up en synchronisatie > Vink de functie aan.

Google maakt nu automatisch een back-up van al je foto's en video's. Je kunt natuurlijk ook een andere app voor je foto's gebruiken, met weer een eigen back-up functie.

Je kunt bij ons ook geteste tablets met elkaar vergelijken. Of je kunt meteen bekijken welke tablets het beste uit de test zijn gekomen.

Windows 10

Met een Windows-tablet of -pc heb je 3 methoden om een back-up te maken van je gegevens: 2 werken via een extern opslagmedium zoals een usb stick en 1 gaat online via de clouddienst OneDrive.

Via een extern opslagmedium: bestandsgeschiedenis

In een paar stappen maak je een back-up van alle gebruiksgegevens op je Windows-tablet. Hiervoor heb je een externe schijf nodig, zoals een usb-stick of harde schijf. Let op dat er geen belangrijke bestanden op staan.

Verbind de usb-stick of harde schijf met je tablet of pc maar doe er verder nog niets mee.

Tik op het vergrootglas linksonder op de startbalk en type 'bestandsgeschiedenis' > tik op het zoekresultaat Instellingen voor bestandsgeschiedenis > Een station toevoegen > Selecteer de schijf die je net hebt aangesloten > Meer opties > Nu een back-up maken.

Met deze methode maak je een back-up van je documenten, muziek, foto's, video's en alle andere bestanden die in de Windows gebruikersmappen staan. Je kunt daar zelf gegevens aan toevoegen en weer verwijderen.

Ga opniew naar bestandsgeschiedenis > Meer opties > Map toevoegen > selecteer de map > Deze map kiezen.

Het voordeel van Bestandsgeschiedenis is dat Windows indien mogelijk ook verschillende versies van je bestanden bijhoudt, zodat je altijd terug kunt naar een oude versie. Het is alleen niet mogelijk om een back-up van Windows zelf en van al je programma's te maken. Daarvoor maak je een systeemkopie.

Via een extern opslagmedium: systeemkopie

Met een systeemkopie maak je een back-up van de volledige opslag van je tablet. Je neemt dus alles mee. Ook voor deze methode heb je een extern opslagmedium nodig. Je kunt hiermee ook je tablet herstellen bij problemen.

Ga naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Back-up > Ga naar back-up maken en terugzetten (Windows 7) > Een systeemkopie maken > Selecteer de harde schijf en tik op Volgende > Volgende > Back-up starten.

Via OneDrive

Voor de eerste 2 methoden is een (aangesloten) extern opslagmedium vereist, met OneDrive wordt je back-up automatisch en op elk moment bijgewerkt. OneDrive is de clouddienst van Microsoft waarmee je online je foto's, muziek, films en documenten opslaat. Je hebt een Microsoft-account nodig om het te gebruiken. Bij aanmelding krijg je gratis 5GB aan opslag, met de mogelijkheid om ruimte bij te kopen.

De eerste stap is een account maken of koppelen.

Heb je nog geen Microsoft-account? Zo maak je een account via OneDrive.

Ga naar het systeemvak op de taakbalk rechtsonderin (of het pijltje om het uit te klappen) > klik op het OneDrive icoon, de 2 wolkjes uit het logo > Ga naar Geen account? Maak er een > vul de gegevens in om een account te maken en klik op Volgende > Vul tot slot de captcha in.

Heb je wel een Microsoft-account? Zo koppel je die aan OneDrive.

Ga naar het systeemvak op de taakbalk rechtsonderin (of het pijltje om het uit te klappen) > klik op het OneDrive icoon, de 2 wolkjes uit het logo > vul je e-mailadres in en ga naar Volgende > vul je wachtwoord in en ga naar Aanmelden > volg de verdere instructies om een OneDrive-map te maken en te bepalen wat je wel en niet wilt synchroniseren.

Na het aanmelden gebruik je hetzelfde icoon om je OneDrive-opslag te openen, maar de online schijf is ook te bereiken vanuit Windows Verkenner. Standaard worden al je Windows-mappen gesynchroniseerd met de cloud. Je kunt hier geen mappen aan toevoegen, wel verwijderen. Alle bestanden die je op je tablet in deze mappen opslaat, worden gekopieerd naar OneDrive.

Bekijk ook:

Vergelijk alle tablets die we hebben getest

Hoe maak je een back-up op je laptop?