Nachtmodus op je tablet: nuttig of niet?

Niet goed voor de nachtrust

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de invloed van schermlicht op ons slaapgedrag. De consensus is dat het felle, blauwe licht van lcd-schermen een goede nachtrust in de weg kan staan. Het licht vermindert de aanmaak van melatonine (het stofje dat je slaperig maakt) waardoor het lastiger kan zijn om in slaap te vallen. Ook verstoort het felle licht je slaap-waakritme.

Nachtmodus

Apple, Microsoft en verschillende appmakers bieden hier een oplossing voor in de vorm van een nachtmodus. Daarmee kun je de kleur van het licht op je tablet aanpassen. In de avond kun je kiezen voor een rode tint in plaats van het blauwe, harde licht. Het warmere licht zou minder negatieve gevolgen hebben voor je nachtrust.

Laat je tablet liggen

Over de invloed van licht op slaapgedrag spraken we in 2016 neuroloog dr. Marcel Smits van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hij geeft aan dat het blauwe licht van tablets (en smartphones) van geringe invloed is op je slaap: ‘Veel belangrijker is de invloed van geestelijke activiteit. Om vlot in te slapen is het van wezenlijk belang om 2 uur voor het inslapen geen grote geestelijke of lichamelijke inspanning te verrichten. Bij het bedienen van tablets en smartphones wordt je hersenactiviteit omgezet in fijne bewegingen van de vingers, bijvoorbeeld bij typen, en dat kan slecht uitpakken voor je nachtrust’.

Conclusie

Het verminderen van de hoeveelheid fel, blauw licht in de avond kan helpen, maar de beste aanpak voor een goede nachtrust is onthouding. Zorg ervoor dat je 2 uur voordat je gaat slapen je tablet of smartphone niet meer aanraakt. Voor wie dat te moeilijk is geven we per besturingssysteem aan hoe je de nachtmodus instelt.

Zo activeer je de nachtmodus in iPadOS

Ga naar Instellingen > Beeldscherm > Helderheid

Kies de ingang ‘Night Shift’

Met de optie ‘Gepland’ kun je het licht van het scherm in een bepaalde periode automatisch laten aanpassen. Met het schuifje ‘Kleurtemperatuur’ regel je de kleur van het licht.

Zo activeer je de nachtmodus in Android

In Android zit momenteel geen standaard nachtmodus. In Google Play kun je meerdere nachtmodusapps downloaden, bijvoorbeeld Twilight.

Download en installeer de app via de Google Play Store.

Open de app.

In het hoofdmenu kun je de kleurtemperatuur, intensiteit en helderheid aanpassen.

Daarnaast kies je wanneer de aangepaste kleurtemperatuur, intensiteit en helderheid verschijnen. Het is handig om te kiezen voor zonsondergang tot zonsopkomst. Je scherm wordt dan automatisch aangepast wanneer de zon onder is. Je moet daarvoor wel je locatie doorgeven.

De app blijft op de achtergrond draaien en verschijnt in de notificatiebalk, daar is kun je de app ook (tijdelijk) uitschakelen.

