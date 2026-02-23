Archief Televisies

Tv typenummers
Het typenummer van een televisie lijkt een willekeurige brij van letters en cijfers. Schijn bedriegt: het kan juist nuttige informatie geven over het toestel.
Het typenummer van een televisie lijkt een willekeurige brij van letters en cijfers. Schijn bedriegt: het kan juist nuttige informatie geven over het toestel.
Met een CI+-module kun je televisie kijken via de ingebouwde digitale tuner van je tv. Hoe werkt het?
Digitale tv opnemen kan op verschillende manieren. Handig als je programma's later wilt terugkijken. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?
Kijk je graag naar series, kies dan voor een onbeperkt abonnement. Bij streamingdiensten zoals Netflix en Videoland is films en series kijken simpel.
Er zijn in principe maar 2 soorten tv's te vinden in winkels: lcd-tv's en oled-tv's. Veruit de meeste tv's hebben een lcd-scherm. Tv's met een oled-scherm worden steeds populairder.
De prijzen tussen televisies verschillen nogal. Soms gaat het om honderden euro's. Maar de duurste is niet altijd de beste.
Steeds meer televisies ondersteunen HDR wat staat voor High Dynamic Range. Deze techniek kan zorgen voor een realistischer en mooier beeld.
We testen voortdurend tv’s: van mei tot en met december zijn er elke maand nieuwe testresultaten. We testen tv’s van 32 tot 77 inch.
Uit de doos, stekker erin en direct genieten van je nieuwe tv. Het kan, maar vaak is de beeldkwaliteit dan niet op zijn best.
Op de zij- en achterkant van een tv vind je een hoop aansluitingen. Voor welke apparaten gebruik je deze aansluitingen op je tv?
Wil je apps zoals YouTube of Netflix op je tv gebruiken? Dat kan met een smart-tv. Je streamt zo eenvoudig programma’s, films en series op je tv-scherm.
Een ultra-hd-tv of 4K-tv biedt een 4 keer scherper beeld dan een full-hd-tv. Tv's met een 4K-scherm zie je veel in de winkels. Maar wat houdt het eigenlijk in?
De grootte van het tv-scherm heeft veel invloed op het energieverbruik. Om je te helpen een energiebewuste keuze te maken, heeft elke tv in de winkel een energielabel.
50, 100, 120 Hertz: fabrikanten willen je overtuigen dat hun televisie het meest vloeiende beeld geeft. Maar wat betekent die 'refresh rate' eigenlijk?
De tv blijft op zwart of laat maar een half beeld zien... Helaas kun je een tv bijna nooit zelf repareren en ben je aangewezen op een tv-reparateur. Wat moet je weten als je je kostbare en kwetsbare tv wilt laten repareren?
Je kunt je foto's, muziek en video's van je laptop, tablet of smartphone streamen naar je tv. Dat kan op veel manieren via deze mediaspelers en technieken.
Winkels en webshops verkopen verschillende hdmi-kabels met wisselende prijzen: van een paar euro tot tientallen euro's. Welke moet je nu kiezen?
In de winkels is allerlei spul te koop om een televisie schoon te maken. Maar wat is de beste manier om de tv stof- en vetvrij te krijgen?
Belangrijk bij het kopen van een televisie is de keuze voor de grootte van het beeldscherm.
Welke televisiemerken worden het best gewaardeerd? We vroegen het aan ruim 20.000 Europese tv-bezitters.