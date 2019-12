GameFly streamt games naar je Samsung tv

Update oktober 2018: Eerder dit jaar is GameFly overgenomen door speluitgever Electronic Arts. Er is besloten om de dienst te stoppen en vanaf oktober is de dienst onbereikbaar geworden. Voor alles over het streamen naar je televisie bezoek je het dossier online tv kijken. Ben je toch benieuwd naar GameFly? Lees dan verder.

GameFly via Samsung tv: review

De GameFly-streamingdienst op een Samsung tv is op het eerste gezicht indrukwekkend. Als je in Nederland gebruik maakt van de dienst, dan is er bijna geen vertraging, ideaal voor games.

Toch is de dienst geen aanrader. Het installeren van een controller is niet makkelijk, maar mogelijk verschilt dat per Samsung tv. Erger is dat spellen grafische problemen vertonen of zelfs niet speelbaar zijn. En in tegenstelling tot Netflix krijg je als abonnee geen toegang tot de gehele bibliotheek, behalve als je abonnee wordt van alle 3 de Game Packs. En dat kost meer dan €20 per maand...

Installatie

GameFly is sinds september In Nederland te gebruiken op de televisies van het merk Samsung. Wij installeerden de GameFly-app op de Samsung UE55JU6400. Volg onderstaande stappen om zelf de GameFly-app uit te proberen.

Via de Smart Hub van je Samsung televisie ga ja naar de app-winkel van Samsung. Zoek op GameFly en installeer de app. Voortaan is de app direct beschikbaar via de Smart Hub die je makkelijk start via je afstandsbediening. Installeer een controller op je televisie. De Sony PlayStation DualShock 4 wordt aangeraden door Samsung, maar andere controllers met ondersteuning voor bluetooth moeten ook werken. Start de GameFly-app en login met je Samsung-account. Als je die laatste nog niet hebt dan moet je deze alsnog aanmaken.

Nu ben je klaar en kun je beginnen met gamen.

Start

We hadden veel moeite met het installeren van de Sony PlayStation DualShock 4 controller op de Samsung UE55JU6400.

De GameFly-app start snel en toont tijdens het starten ook dat er een goede verbinding tot stand is gebracht. Er is namelijk slechts 14 milliseconde vertraging (0,014 seconden) en met zo weinig vertraging moet gamen zeker mogelijk zijn. Als de vertraging te hoog is, worden spellen onspeelbaar. Stel je maar voor dat je op de springknop drukt en pas een seconde later springt het spelfiguur.

Game Packs

De app van GameFly heeft een overzichtelijk menu met games. Het totaal aantal games valt best tegen, het zijn er 44. Je kunt ze wel allemaal 10 minuten gratis proberen en dat is fijn. De gratis versie van een game is gelijk aan de volledige versie, behalve dat het spel na 10 minuten automatisch stopt. Het is dus geen demo met minder functies. Als je meer dan 10 minuten wilt spelen, dan moet je een abonnement nemen op een GameFly Game Pack.

Een Game Pack bevat maar een gedeelte van de games-bibliotheek. Mocht je altijd toegang willen tot alle games dan moet je een abonnement nemen op alle Game Packs, op dit moment zijn dat er 3. Hier wordt behoorlijk afgeweken van Spotify en Netflix waarbij je als abonnee toegang hebt tot de gehele bibliotheek. Toegang tot alle games kost je dus meer dan €20 per maand. Dan maar voor één Game Pack gaan? De goedkoopste optie is toegang tot enkel de Lego-games, dat kost je €7 per maand.

Korte impressie van enkele games

De games die we gespeeld hebben zijn:

Alan Wake's American Nightmare

Giana Sisters

Twisted Dreams

Dirt 3

Pac-Man Championship Edition DX.

Deze spellen zijn ook verkrijgbaar op pc, Xbox en PlayStation (alleen Alan Wake is niet verkrijgbaar op PlayStation).

Alan Wake's American Nightmare Een actiespel met monsters in mooie omgevingen. Het spel ziet er op het eerste gezicht net zo goed uit als op de Xbox 360. Hoewel het spel zeer direct reageert konden we het niet goed spelen. De besturing werkte niet goed en kon niet via GameFly worden aangepast. Giana Sisters: Twisted Dreams Een platformspel dat een klein beetje lijkt op Super Mario Bros, maar dan met 2 meisjes in de hoofdrol, de Giana Sisters. Giana bestuurt goed, maar het spel was toch onspeelbaar. Dat had alles te maken met de manier waarop het spel wordt getoond. Normaal gesproken staat het spelfiguur dat je bestuurt in het midden (centraal in beeld), zodat je goed kunt reageren op obstakels. Dit is ook zo met de Xbox 360-versie van Giana Sisters: Twisted Dreams. Maar in de GameFly-versie staat het spelfiguur helemaal aan de rechterkant van je beeldscherm. Hierdoor wordt het spel onmogelijk en ben je binnen de kortste keren 'af' omdat je niet weet wat voor gevaren er wachten. Dirt 3 Dirt 3 is een racespel waarbij reactietijd heel belangrijk is. Daarom leek het ons een goede test voor de GameFly-dienst. Maar na het starten van het spel was het menu maar gedeeltelijk zichtbaar. Hierdoor was het onmogelijk om het spel te starten. Pac-Man Championship Edition DX Iedereen kent Pac-Man en de Championship Edition DX is het klassieke Pac-Man in een modern jasje. Het spel werkt behoorlijk goed via GameFly. Toch is duidelijk te zien dat niet alle beeldjes van het spel over internet worden gestreamd. Zo nu en dan zie je gedurende enkele seconden dat Pac-Mans mond niet open of dicht gaat, terwijl hij wel de bekende stippen aan het eten is. Maar los van dit grafische probleempje was het spel leuk om via GameFly te spelen.

Wat is GameFly?

GameFly is een streamingdienst vergelijkbaar met Netflix. Waar je via Netflix toegang krijgt tot series en fims biedt GameFly je toegang tot direct speelbare games.

Het zijn games die je normaal zou spelen op een pc, Xbox, PlayStation of WiiU. Maar nu kun je die games dus spelen zonder dat je in het bezit bent van een pc of spelcomputer.

GameFly-eisen

Samsung televisie;

Minimaal een 5 Mbit/s internetverbinding (8,5 Mbit/s aangeraden);

internetverbinding (8,5 aangeraden); Ondersteunde controller zoals de PlayStation Dualshock 4;

Aanschaf van minimaal één GameFly Game Pack. Zonder deze aanschaf is elk spel maximaal 10 minuten gratis te spelen.

