Gebruiksvoorwaarden smart-tv's

De optie ‘u voorzien van persoonlijke kijkaanbevelingen’ staat standaard uit in de voorwaarden. En als je de voorwaarden accepteert zonder deze optie aan te vinken, dan worden deze gegevens ook niet verzameld. Een beloofde mogelijkheid om gemaakte keuzes in de voorwaarden te wijzigen, blijkt niet te vinden.

LG Aparte opties voor het verzamelen van 'gegevens over het kijkgedrag' en het verzamelen van informatie voor 'gepersonaliseerde reclame'. Bij LG staan deze opties standaard uit in de voorwaarden. Mocht je je bedenken dan is het makkelijk om gemaakte keuzes in de voorwaarden later nog te wijzigen