LG OLED55C7V

Er zijn eigenlijk geen grote nadelen te noemen van de OLED55C7V. Dankzij zijn prima beeld én geluid doet deze tv het zeer goed in onze test. Als er al een minpunt te noemen is, dan is het eigenlijk alleen de prijs. Met zo’n €2500 is deze tv zeker niet goedkoop te noemen. Je krijgt daar wel een unieke en goed presterende tv voor.

Diep zwart

Zoals de naam al aangeeft is de OLED55C7V een oled-tv. Dat merk je duidelijk aan het diepe zwart dat deze tv laat zien. De zwarte balken boven en onder bij films zijn bijvoorbeeld echt zwart. Dat komt omdat elke pixel zelf licht uitstraalt bij een oled-tv.

Ook het contrast is hierdoor prima in orde, zelfs als je meer vanaf de zijkant naar het scherm kijkt. Verder laat de tv een behoorlijk scherp beeld zien. De kleuren zijn mooi gebalanceerd, al kan het soms wat te warm ogen.

Lees meer over het verschil tussen led en oled.

Op de toekomst voorbereid

Een tv van dit formaat is tegenwoordig standaard een ultra hd-tv die overweg kan met HDR-beeldmateriaal. Dat geldt ook voor de OLED55C7V. Ultra hd zorgt voor een scherper beeld. En met HDR kunnen beelden nog levensechter en kleurrijker worden weergegeven. Dat zie je op de OLED55C7V goed terug.

De tv ondersteunt maar liefst 3 verschillende HDR-protocollen:

HDR10

Dolby Vision

HLG

Daarmee lijkt deze tv op de toekomst voorbereid, al blijft het onduidelijk hoe de HDR-techniek zich gaat ontwikkelen en welke protocollen echt ‘standaard’ worden. Er is op dit moment nog niet veel HDR-beeldmateriaal te vinden, maar dat zal in de toekomst zeker toenemen. Grote streaming videodiensten zoals Netflix en Amazon Prime investeren al behoorlijk in 4K-HDR-series.

Beter geluid

Bij eerdere oled-tv’s van LG zagen we vaak dat het geluid mager was vergleken met andere tv's. Maar dat is niet het geval bij de OLED55C7V. Het geluid klinkt gebalanceerd, rijk en helder, waarbij zowel de hoge als de lage tonen prima klinken. Al kan het af en toe ook nog wel eens wat schril aanhoren.

Veel apps

LG maakt voor haar smart-tv’s gebruik van WebOS. Apps verschijnen onderaan in beeld en kun je zelf verplaatsen in het menu. De belangrijkste video-apps zoals Netflix, Youtube, Amazon Prime, Videoland, Pathe Thuis en NPO worden ondersteund.

Bij de tv zit een Magic Motion afstandsbediening. Door middel van beweging kun je daarmee door de apps scrollen en de cursor op het scherm bedienen. Dat werkt net iets makkelijker en vlotter dan drukken op pijltjestoetsen. De volume en zapknoppen zitten op een lekkere plek, wat handig is bij het dagelijks gebruik.

Wat moet je verder nog weten?

Het energiegebruik is een minder punt van de OLED55C7V. Met zo’n 100 Watt is dit een van de minder zuinige tv’s van deze grootte. De kosten vallen mee. Bij gemiddeld gebruik ongeveer €30 per jaar.

De standaard beeldinstellingen geven niet het beste beeld. Door de instellingen iets aan te passen is al veel te winnen wat beeldkwaliteit betreft. Op de productpagina van de LG OLED55C7V vind je onder specificaties de aangepaste instellingen die we in onze test hebben gebruikt.

Er is ook een 65 inch versie te koop die ongeveer €3400 kost.

Meer eerste indrukken: