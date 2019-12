Nieuwste oled tv van LG aan kop

Nieuws|Een van de nieuwste oled-tv’s van LG, de OLED55C7V, is op dit moment de best scorende tv in onze test. Hij is dan ook de Beste uit de Test in de categorie van tv’s van 55 tot 58 inch.

Meer oled-tv’s

Waar LG de afgelopen jaren de enige grote fabrikant was die oled tv’s maakte, hebben nu ook Sony en Philips oled-televisies op de markt gebracht. Oled is een techniek waarbij elke pixel zelf licht geeft, waardoor er in theorie een nog hoger contrast kan worden bereikt.

Alleskunner

De OLED55C7V is een ultra hd oled van LG en bleek een echte alleskunner in de test. Zowel in de kijktest als bij de technische beeldmetingen presteerde de tv zeer goed en viel op door zijn mooie beelden. Daarnaast zit het met de geluidskwaliteit wel snor. Ons testpanel vond het geluid helder, gebalanceerd en rijk klinken, al klonk het soms ook een beetje schril. Het smart tv platform werkt okee, maar is niet het beste systeem dat we gezien hebben. Verder is de tv prettig te bedienen en start hij snel op. Bekijk alle andere oordelen voor deze televisie in onze tv-vergelijker.

Het prijskaartje is stevig met €2700, al is hij daarmee wel goedkoper dan de oled-tv’s van de twee andere merken.

Sony en Philips

Eerder al schreven we over de opvallende goede beeldkwaliteit van de nieuwe oled-tv van Philips: de 55POS901F/12. Ook de versgeteste oled-tv van Sony – de KD-55A1 – doet het goed. Naast de mooie beelden viel het goede geluid van de Sony ons op. Het geluid klinkt rijk en helder met daarbij een goedklinkende bas. Qua gebruiksgemak lieten de Sony en Philips tv’s wat steekjes vallen vergeleken met de oled tv van LG.

Benieuwd naar alle verschillen? Vergelijk deze 3 oled-tv’s tot in detail in onze vergelijker.