Conclusie

De QE55Q7F is duidelijk een top-tv van Samsung. Al is het geen oled-tv, hij kan zeker wedijveren met de goed scorende oled-tv’s van andere fabrikanten. De tv biedt een prima beeld- en geluidsbeleving, ook al is de kijkhoek iets minder groot en oogt het zwart wat minder zwart vergeleken met een oled-tv.

Met zo’n €2500 is dit geen goedkope tv, al is de prijs wel te vergelijken met topmodellen van andere merken.

QLED, geen oled

De QE55Q7F is in de basis een ultra hd lcd-tv met led-backlight, maar in het scherm zit een laagje met daarin nanokristallen – de quatum dots. Deze nanokristallen zorgen ervoor dat de tv vollere, meer verzadigde kleuren kan laten zien. Met de QLED tv’s – wat overigens een marketing term is en geen nieuw type tv aanduidt – gaat Samsung de concurrentie aan met vooral de oled-tv’s van andere fabrikanten.

Wij bekeken de 55 inch variant. Er zijn ook een 49 inch, een 65 inch en zelfs een 75 inch variant te vinden.

Goede beeldkwaliteit

De tv laat een prima scherp en helder beeld zien met natuurlijke kleuren, al kan het soms iets te warm ogen. Het zwart is dan wel niet zo zwart als bij een oled-tv, maar doordat de tv een hoge helderheid kan produceren biedt het veel contrast.

De kijkhoek is echter niet al te groot, zeker als je dat vergelijkt met een oled-tv. Je verliest al snel wat contrast naarmate je meer van opzij kijkt. Verder merkten we ook dat de backlight niet helemaal gelijkmatig over het scherm wordt verdeeld, zeker bij hoge helderheid.

Daarnaast leveren de standaard 'uit-de-doos' beeldinstellingen van de Q7F niet meteen het beste plaatje op. Door de instellingen wat aan te passen kun je al erg veel winnen. Check de productpagina van de Samsung QE55Q7F om de aangepaste instellingen te zien die we in onze test hebben gebruikt. Daar vind je ook alle testresultaten als je lid bent.

HDR zorgt voor beter beeld

Zoals veel ultra hd tv’s biedt ook de QE55Q7F ondersteuning voor HDR (High Dynamic Range). Daarmee krijgt de tv extra informatie over contrast en helderheid in de verschillende delen van het beeld. En dat zorgt er in theorie voor dat de donkere tinten nog donkerder worden en de lichte delen nog lichter ogen.

Bij de Q7F gaat het om QHDR 1500, een van de hoogste HDR-kwalificaties bij Samsung, wat betekent dat deze tv veel licht kan uitstralen. In de praktijk weet de tv de HDR-informatie ook daadwerkelijk goed in het beeld te verwerken, wat een meerwaarde voor de beeldkwaliteit oplevert. Dat is namelijk geen zekerheid bij elke HDR-tv.

Rijk geluid

Ook wat de oren betreft zit je goed met deze Samsung: het biedt een zeer prettig, rijk en gebalanceerd geluid, met goed klinkende hoge en lage tonen. Het is daarmee een van de beste tv’s die we gehoord hebben.

One Connect Box

De tv is voorzien van veel aansluitingen zoals 4 HDMI en 3 USB-poorten. Al deze aansluitingen zitten op een los kastje, de One Connect box, waardoor je geen snoerenwirwar uit de tv hebt hangen. Je verbindt de One Connect box met de tv via een dunne, transparant ogende kabel ; de ‘Invisible connection’ zoals Samsung het noemt. Het geeft de illusie dat er geen snoer uit de tv komt. Al moet er wel altijd nog een apart voedingssnoer in de tv. Gebruik je de voet? Dan kun je de kabels daarin mooi wegwerken.

Smart-tv bedienen

De Tizen Smart-tv-omgeving van Samsung werkt prima en erg vlot op deze tv. Het systeem reageert vrijwel meteen op al je commando’s via de afstandsbediening. Verder zit het Smart-menu ook simpel in elkaar en is het makkelijk te gebruiken.

Er zit 1 afstandsbediening bij de tv. Dat is een eenvoudige afstandsbediening met weinig knoppen erop. Op zich prima, al zitten sommige knoppen redelijk dicht op elkaar waardoor je makkelijk de verkeerde knop of meerdere tegelijk indrukt als je wat grotere handen hebt. Verder heb je wat meer kliks nodig om bepaalde functies in het menu te bereiken.

