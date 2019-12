Eerste indruk|Hotpoint-Ariston heeft een nieuwe serie vaatwassers op de markt gebracht, de Flexipower serie. Deze zouden zo flexibel in te ruimen zijn dat alle soorten vaat er zonder problemen in passen.

Wat is de Hotpoint-Ariston LFF 8314E EU?

Hotpoint-Ariston LFF 8314E EU (14 couverts) is een vaatwasser uit de nieuwe Flexiepower serie van Hotpoint. Het inruimen van deze vaatwasser zou zo makkelijk gaan dat iedereen de vaatwasser kan inruimen, ook zonder ruimtelijk inzicht.

De serie bestaat uit vrijstaande en inbouwvaatwassers, en zijn in A+ of A++ verkrijgbaar in rvs, wit of zwart.

De LFF 8314E EU is voorzien van onderstaande programma's:

Inweek;

Auto Normaal;

Auto super wash;

Teer vaatwerk;

Eco;

Dagelijks 60°C ;

Snel 27.

Daarnaast heeft de machine een aparte baby cycle voor flesjes en speentjes.

Voordat de machine uitgebreid getest wordt in ons lab, bekeken we of de machine inderdaad makkelijk in te laden is. Benieuwd wat wij van de Hotpoint Ariston LFF 8314E EU vonden? Bekijk de review.

Hotpoint-Ariston LFF 8314E EU: review

De Hotpoint-Ariston LFF 8314E EU is zoals Hotpoint beweert eenvoudig in te ruimen en biedt voldoende mogelijkheden de indeling zo aan te passen dat vrijwel alle vaat er in kan. Voordat we de LFF 8314E EU Flexipowermachine (14 couverts) in ons lab uitgebreid testten, bekeken we bij deze machine of het inruimen inderdaad zo makkelijk gaat.

Onze ervaring is dat de vaatwasser inderdaad zeer flexibel is in zijn indeling.

Bestekkorf:

Kun je opdelen in twee delen;

Kun je overal in het onderste rek plaatsen;

Beide delen van de bestekkorf zijn bovenop voorzien van een rekje dat ook weg kan klappen in de bestekkorf. Handig wanneer je bestek hebt dat niet in de gaatjes van het rekje past.

Onderste rek:

Twee rijen met bordenhouders;

Beide rijen met bordenhouders zijn in te klappen.

Bovenste rek: