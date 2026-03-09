Archief Wasmachines

Kies de juiste afmetingen voor je wasmachine
Een wasmachine moet passen bij je wasgoed én bij de plek waar hij komt te staan. Let daarom op de hoogte, breedte, diepte en het gewicht. Wil je stapelen of inbouwen? Hier lees je de tips.
Een wasmachine moet passen bij je wasgoed én bij de plek waar hij komt te staan. Let daarom op de hoogte, breedte, diepte en het gewicht. Wil je stapelen of inbouwen? Hier lees je de tips.
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