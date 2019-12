Blog: 'Onderzoek je leverancier voordat je zonnepanelen koopt’

Bart Mossink is oprichter van Zonnepanelen.net, een platform dat bijna 50 merken zonnepanelen naast elkaar test. Op de website kunnen bezoekers inzicht krijgen in de prestaties van actuele merken zonnepanelen zodat zij meer inzicht krijgen de opbrengsten. De website helpt consumenten de terugverdientijden te berekenen, zelflegplannen te maken en de eigen opbrengst van zonnepanelen te vergelijken met andere gebruikers.

Onlangs vroeg een koper van zonnepanelen mij om advies bij het vergelijken van 2 offertes. De koper wist precies wat hij wilde hebben en daarom waren de offertes praktisch identiek. Het belangrijkste verschil was de prijs. De installatie uit offerte A bedroeg €5100, die uit offerte B €4600. De koper gaf aan dat hij zelf min of meer een keuze had gemaakt: hij wilde heel graag € 500 besparen. En aangezien in beide offertes 10 jaar fabrieksgarantie werd gegeven leek er voor hem weinig risico te zijn.

Keuze leverancier

Eerlijk gezegd ben ik niet zo van het prijskopen. Een verschil van 10% in de offerteprijs betekent op de lange termijn namelijk heel weinig. Het betekent bijvoorbeeld dat de terugverdientijd niet 7 jaar is, maar 7,5 jaar. Dat is nauwelijks noemenswaardig. De keuze van de leverancier is het allerbelangrijkste. Hij is namelijk het aanspreekpunt voor de gehele garantieperiode. Het is dus van belang dat je leverancier over 10 jaar nog steeds bestaat.

Service

De fabrieksgarantie zegt namelijk heel weinig en is in deze markt vaak een wassen neus. Fabrikanten van zonnepanelen en omvormers bevinden zich namelijk over het algemeen in China of een ander Aziatisch land. Probeer maar eens fabrieksgarantie te claimen bij een fabriek uit Shanghai. En dan moet je nog geluk hebben dat de fabrikant over 10 jaar überhaupt nog bestaat. Want in deze markt vallen zonnepanelen- en omvormerfabrikanten nog wel eens om.

Cowboys

Je zult dus terug moeten kunnen vallen op je leverancier. Een daarom is het van belang om goed onderzoek te doen naar de staat van dienst van de leverancier. In de markt bevinden zich namelijk heel veel ‘cowboys’ die denken snel en gemakkelijk geld te verdienen. Ze berekenen prijzen waarbij ze nauwelijks rekening houden met toekomstige service die ze aan je moeten verlenen. Na 2 jaar lopen deze partijen dan tegen de lamp en gaan failliet. De consument is dan de dupe indien er iets binnen de garantieperiode kapot blijkt te gaan.

Checklist

Hoe kun je ervoor zorgen dat je een goede leverancier herkent? Waar moet je op letten? Ik hebben een korte checklist gemaakt:

1. Hoe lang bestaat de leverancier?

Informeer hoe lang de leverancier bestaat. Bij voorkeur kies je een leverancier die langer dan 5 jaar bestaat. Die heeft namelijk bewezen om op lange termijn zijn service te verlenen.

2. Heeft de leverancier een eigen installatietak? Of besteedt hij het uit?

Leveranciers met een eigen installatieploeg werken over het algemeen beter en efficiënter. Er is direct contact tussen jou als klant en de leverancier. De kans op het maken van fouten is veel kleiner. Leveranciers die de installatie uitbesteden gebruiken vaak (goedkope) ZZP’ers. Die kennen vaak de leverancier niet eens goed en hebben ook geen belang bij een kwalitatief hoogwaardige oplevering.

3. Controleer de jaarcijfers van de leverancier

Vraag aan je installateur of hij je de zogenaamde publicatiebalans van zijn laatst afgesloten jaar kan toezenden. Elke BV is namelijk verplicht om zijn publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel in te dienen. Uit deze balans is namelijk op te maken in hoeverre de leverancier voldoende bezittingen heeft, of grotendeels schulden. Mocht je dit niet zelf kunnen beoordelen, dan is vast wel iemand in je omgeving die iets zinnigs over de publicatiebalans kan zeggen. Heeft de leverancier weinig bezittingen, dan kun je deze leverancier beter afwijzen.

4. Bekijk of de leverancier is aangesloten bij een overkoepelende garantie-organisatie.

Net als in de reisbranche bestaan er in deze markt garantiefondsen. Deze fondsen nemen de garantieverplichtingen over wanneer de fabrikant en/of de leverancier zijn garantieverplichtingen niet kan nakomen. Er zijn verschillende garantiefondsen actief, maar lees wel heel goed wat die inhouden. Zorg er ook voor dat je van deze fondsen (organisaties) een bevestiging krijgt en niet alleen van je leverancier. Je moet namelijk altijd op papier kunnen aantonen dat je terug kunt vallen op deze organisaties.

Gezonde financiële huishouding

Ik kan je vertellen dat deze branche gekenmerkt wordt door lage marges voor leveranciers. Daarom krijg ik maandelijks berichten van leveranciers die failliet zijn gegaan. En dat zijn niet alleen kleine bedrijfjes, ook zijn er grote landelijke spelers failliet gegaan. Betaal liever iets meer aan een leverancier die al meer dan 5 jaar bestaat en een gezonde financiële huishouding heeft.

