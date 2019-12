Blog: 'De lat ligt hoog bij installatie zonnepanelen'

Mensen met een interessante kijk op zonne-energie bloggen voor de Consumentenbond. De zesde bijdrage is van energiespecialist Theo Elfrink, die vertelt over de controles die hij uitvoert op de installatie van zonnepanelen.

Theo Elfrink werkt bij Vereniging Eigen Huis als energiespecialist. Na afronding van de opleiding MTS-elektro heeft hij Milieukunde gestudeerd waarna hij zich specialiseerde in het thema energie in de gebouwde omgeving, met name bij huishoudens. Vereniging Eigen Huis helpt mensen met energiebesparing en de overgang naar meer (eigen) duurzame energieopwekking.

Geen steken laten vallen

Wanneer leden zonnepanelen geïnstalleerd krijgen, ga ik die dag vaak even langs. Ik ben altijd benieuwd naar de ervaringen van mensen en of ze tevreden zijn. En dat is gelukkig vaak het geval. Er zijn zelfs klanten die ons, de leverancier én de installateur, een dikke 10 geven. Tegelijkertijd geeft mij dat direct de gelegenheid om te controleren of de monteurs op een veilige manier werken. Iets waar wij vanuit de Collectieve Inkoop Zonnepanelen heel scherp op zijn; je moet er toch niet aan denken dat er tijdens de installatie iets ernstigs gebeurt.

Verschillende soorten valbeveiliging

Een van de dingen waar ik tijdens een installatie op controleer, is valbeveiliging. Ook op een schuin dak heeft collectieve valbeveiliging de voorkeur. Een van de hulpmiddelen hiervoor is het RSS-systeem; een rek dat in de goot wordt geplaatst. Ook een steiger kan als collectieve valbeveiliging dienst doen. Mocht een monteur uitglijden, dan valt hij tegen het rek of op de steiger, en in ieder geval niet helemaal naar beneden.

Maar, dan moet de steiger of het veiligheidsrek wél over de volle breedte worden geplaatst. Als dat niet mogelijk is, is het aanvullend nodig om individueel te beveiligen. Dat betekent dat de betreffende monteur een harnas draagt en met een touw op een ankerpunt is gezekerd. De lengte van het touw is tegenwoordig makkelijk aan te passen of varieert automatisch; dat voorkomt dat monteurs kunnen vallen. Als ankerpunt wordt vaak gekozen voor kozijnankers die aan de andere kant van het huis op de binnenkant van een kozijn worden vastgezet. Vroeger werd nog wel eens een boom of het eigen busje gebruikt om het touw aan vast te maken. Dat is uiteraard verboden, want stel je voor dat een collega even het touw vergeet en met de bus wegrijdt…

Veilig werken met elektro

Ook het aansluiten van het elektrotechnische deel van de installatie heeft onze aandacht. Kabels moeten dik genoeg zijn om vermogensverlies te voorkomen. Gelukkig kom ik de laatste jaren géén ongeschikte kabels meer tegen. Verder moet op een zodanige manier worden gewerkt dat alle kabels en leidingen moeiteloos 25 jaar blijven zitten. Dat laatste aspect is wel een bron van discussie. Je kunt niet precies omschrijven hoe geïnstalleerd moet worden, omdat elk huis weer anders is en soms om creatieve oplossingen vraagt. De discussie gaat dan vooral over de gebruikte materialen; tot de kwaliteit van de gebruikte tie-wraps aan toe!

Regelmatige controles

Om te zorgen dat de monteurs veilig werken en up-to-date blijven met de laatste eisen, worden installaties bezocht door eigen medewerkers van de leverancier of een extern ingehuurde partij. Daarnaast worden steekproefsgewijs installaties door mij en mijn collega Mick vanuit VEH bezocht om te kijken of de installaties volgens de afspraken worden uitgevoerd. Om nog beter grip te houden op de kwaliteit van installaties worden sinds de zomer alle opleverformulieren door een gespecialiseerde externe partij gecontroleerd. Ook foto’s van valbeveiligingsmiddelen horen daarbij. Toch is het op basis van foto’s soms lastig te bepalen of veilig is gewerkt. Controle en contact met de monteurs blijft daarom nodig. Het zijn vaak kleine dingen die beter kunnen, maar we willen natuurlijk geen steken laten vallen.

