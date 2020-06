Postcoderoosregeling zonnepanelen verandert in 2021

Nieuws|De subsidieregeling voor zonnepanelen die niet op je eigen dak liggen verandert volgend jaar. De zogenaamde postcoderoosregeling blijft bestaan, maar wijzigt van een fiscale regeling in een terugleversubsidie. Wij leggen uit wat dit betekent.

Voor wie geen eigen dak heeft en toch zonnepanelen wil, is er de postcoderoosregeling. Daarmee kun je een groter voordeel halen van zonnepanelen die bijvoorbeeld op een schooldak in jouw buurt komen te liggen. Je koopt een deel van de panelen van het project en wordt lid van een lokale energiecoöperatie. De huidige postcoderoosregeling komt neer op een gedeeltelijke saldering van de opgewekte stroom. Dat wil zeggen dat je bovenop het leverancierstarief ook een deel van de energiebelasting over elke kWh terugkrijgt.

Deze fiscale regeling is administratief complex. De energieleverancier moet eraan meewerken. Je kunt dus ook niet zomaar overstappen naar een andere leverancier. Dan vervalt je voordeel van je zonnepanelen in de postcoderoos. Dat gebeurt ook als je verhuist naar buiten de postcoderoos.

Minister Wiebes heeft op 25 mei 2020 bekendgemaakt dat de fiscale postcoderoosregeling vanaf 1 januari stopt.

Geen paniek: wie nu al gebruik maakt van deze regeling kan dat blijven doen, dat is voor een periode van 15 jaar na de start van het project gewaarborgd.

Terugleversubsidie binnen postcoderoos

Vanaf 2021 geldt een terugleversubsidie. Energiecoöperaties krijgen dan een vergoeding per opgewekte kWh. Die moeten ze zelf onder de deelnemers verdelen. Je zit dus niet meer vast aan een bepaalde energieleverancier. En ook als je verhuist heeft dat geen consequenties meer.

Elk jaar worden tarieven vastgesteld die voor coöperaties die dat jaar starten 15 jaar gelden. Je hebt dus langdurige zekerheid over het rendement op je investering. Meer nog dan nu, want het voordeel van gedeeltelijke saldering hangt af van de hoogte van de energiebelasting. En die wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voorwaarden

Uiteraard zitten ook aan de nieuwe regeling wel een paar haken en ogen:

Een zonne-energieproject moet minstens een totaal piekvermogen van 15 kW hebben. Dat is ongeveer 50 zonnepanelen. Het maximum is 300 kW (zo’n duizend panelen).

Per 5 kWp aan zonnepanelen moet de coöperatie minstens 1 lid hebben. Dit om gezamenlijk lokaal eigendom te stimuleren. Je kunt dus wel met meer zonnepanelen deelnemen dan nodig zijn om je eigen verbruik te compenseren. Maar alleen als je geen grootverbruiker van elektriciteit bent.

De nieuwe regeling biedt 15 jaar zekerheid, maar kan elk jaar overtekend worden. Er is dan dat jaar geen budget meer voor nieuwe coöperaties. Die moeten dan wachten tot het jaar erop voor hun 15 jaar subsidie ingaat.

Bestaande coöperaties die al gebruik maken van de huidige regeling kunnen niet overstappen naar de nieuwe regeling.

De vaste vergoeding gaat uit van een vast bedrag minus de per jaar bepaalde gemiddelde marktprijs per kWh. Want dat laatste deel krijg je al van de leverancier. Als jouw energiecoöperatie geen goed teruglevertarief bij de energieleverancier bedingt komt de totale opbrengst dus iets lager uit.

Na 15 jaar stopt de terugleversubsidie en krijg je dus alleen nog het teruglevertarief van de leverancier. In onze Energievergelijker vind je de actuele terugleververgoeding van elke energieleverancier.

Ook voor windmolens

De nieuwe regeling geldt ook voor windenergieprojecten. Gezamenlijk met de buurt een windmolen kopen en de opgewekte stroom vergoed krijgen kan dus ook. Het gaat daarbij niet om mini-windmolentjes (die zijn ook weinig rendabel), maar ook niet om hele grote windmolens van meer dan 100 meter hoog. Het piekvermogen van een windenergieproject binnen de postcoderoos moet tussen de 0,5 en 1,0 MW liggen. Ter vergelijking: windparken op land van de laatste jaren hebben meestal windmolens van zo’n 2-4 MW. Op zee ligt dat nog hoger.

