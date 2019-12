Meet je internetsnelheid

1. Meet de reële snelheid

Met www.speedtest.net. Klik op 'Begin Test'.

Meet de snelheid met een netwerkkabel (dus niet via wifi) en zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting.

Zorg dat alle andere apparaten uit staan.

Sluit trage factoren, zoals een oude pc of laptop met te weinig internet geheugen uit en zet de programma's tijdens het meten uit. Zie verder: www.consumentenbond.nl/internetsneller.

Meet gedurende een week en op verschillende tijdstippen. Bereken het gemiddelde: dit is de reële snelheid.

Je kunt deze reële snelheid vergelijken met wat de provider jou beloofd heeft; zie stap 2.

2. Zoek uit welke snelheid de provider heeft beloofd

In bevestigingsbrieven, e-mails, contract of facturen.

Door inloggen op de site van de provider.

Vergelijk de reële snelheid met de beloofde snelheid. Ligt de reële snelheid veel lager dan de beloofde snelheid? Dan kun je dit bij je provider aankaarten. Lees meer over hoe je dat doet in het stappenplan 'lage internetsnelheid'.

3. Overstappen

Wil je overstappen naar een andere provider, dan kun je opzeggen als je al meer dan 1 of 2 jaar een abonnement hebt en je tussendoor niet verlengd hebt. Abonnementen langer dan het contract (vaak is dat 1 jaar, in enkele gevallen 2 jaar), hebben een maandelijkse opzegtermijn. Wil je binnen je contract opzeggen, gebruik dan de voorbeeldbrief in het stappenplan 'lage internetsnelheid'. Je moet wel eerst je provider de gelegenheid hebben gegeven om jouw klacht op te lossen. Hoe je dat doet, staat ook uitgelegd in het stappenplan.

4. Heb je een alternatief...?

Maar héb je wel de keuze voor een ander abonnement met snel internet? Of heb je alleen vergelijkbaar aanbod door aanbieders over het DSL-netwerk van KPN, of kun je voor snel internet alleen naar Ziggo? We krijgen veel signalen van mensen die zeggen dat ze geen alternatief voor snel internet hebben; die consumenten kúnnen dus helemaal niet overstappen naar een andere aanbieder.

De Consumentenbond wil dat er meer keuze voor consumenten voor snel internet komt. Wil jij ook meer keuze? Steun dan onze actie!

Lees meer: