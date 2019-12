Cybex Juno Fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer licht en veilig kinderzitje met vangtafel voor kinderen tot een jaar of 4. Niet ieder kind vindt een vangtafel aangenaam, probeer dit eerst een keer uit. Het zitje is erg breed en neemt daardoor veel ruimte in. Het totaaloordeel geldt voor Isofix-bevestiging. Mag niet (meer) zonder isofix bevestiging gebruikt worden.