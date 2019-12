Conclusie

De ANWB blinkt met de nieuwe rijstijlverzekering ANWB Veilig Rijden niet uit in duidelijkheid over de verzamelde data en de berekening van je rijstijlbeoordeling. De verzekeraar is er wel helder over dat je bij ‘onveilig rijgedrag’ je leven snel moet beteren of op zoek moet naar een andere verzekering. En na 3 maanden onveilig rijden, moet je je korting terugbetalen. ANWB houdt zo alleen veilige rijders als klant over. Je verwacht dan op zijn minst een bijzonder scherpe premie, maar in veel gevallen is een ‘gewone’ autoverzekering goedkoper.

Voordelen

Met de Veilig Rijden-app krijg je beter inzicht in je eigen rijstijl en tips om deze te verbeteren.

Met een veilige rijstijl kun je kunt tot 30% korting krijgen op de reguliere premies van de ANWB autoverzekering voor leden.

Je krijgt de OBD-stick gratis in bruikleen. Deze stick plug je in de OBD-poort in je auto (deze zit meestal onder het stuur) en meet je rijstijl.

Nadelen

Je rijgedrag wordt continu bijgehouden en opgeslagen.

Wij vinden de ANWB onvoldoende transparant over welke data worden opgeslagen.

Het is vooraf niet helder hoe de ANWB je rijstijlscore precies berekent.

Bij een onvoldoende score moet je na 3 maanden de uitgekeerde 10% veilige rijderskorting (deels) terugbetalen.

Je loopt bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag het risico dat de verzekeraar je polis opzegt.

Als je de OBD-stick niet of te laat inlevert na het opzeggen van de polis, kost je dat €84,95. Ook bij verlies of schade door eigen schuld moet je €84,95 betalen om een nieuwe stick te krijgen.

Alleen af te sluiten in combinatie met een ANWB-lidmaatschap.

Niet alle auto's zijn geschikt voor de stick. Alleen auto's op benzine met een bouwjaar vanaf 2001 en dieselauto’s vanaf 2003 zijn hiervoor geschikt.

Hoe werkt het?

We hebben de ANWB gevraagd om een teststick en -account, maar kregen deze niet. Voor deze 'Eerste indruk' baseren we ons daarom op de voorwaarden en de informatie op de website van de ANWB.

Je kunt je alleen aanmelden voor ANWB Veilig Rijden als lid bent van de ANWB. Op dit moment krijg je het eerste jaar lidmaatschap cadeau als je nog geen lid bent. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Als je de polis beëindigt, moet je er nog aan denken dat je eventueel ook het lidmaatschap op tijd opzegt.

Als je je aanmeldt voor ANWB Veilig Rijden krijg je een stick (ook wel dongel genoemd) die je plaatst in de zogenoemde OBD-poort in je auto. Vervolgens kun je een account aanmaken en de ANWB Veilig Rijden-app (geschikt voor iOS en Android) installeren op je smartphone.

De stick registreert je rijgedrag. De ANWB beoordeelt je rijstijl op 4 onderdelen:

je snelheid

je wijze van optrekken

je remgedrag

de wijze waarop je bochten neemt

Alleen benzineauto’s vanaf het jaar 2001 en dieselauto’s die vanaf 2003 zijn geproduceerd, zijn geschikt voor het gebruik van de stick.

De stick bevat een gps-module die locatiegegevens van de auto doorgeeft. Daar staat niets over op de website van de ANWB en in het privacy statement staat enkel dat de rijstijl gemeten wordt 'door meerdere malen per seconde de gps-locatie te bepalen en g-krachten te meten’. Technologiepartner Ingenie geeft op de eigen website wel duidelijker informatie hierover en meldt dat de stick bijhoudt waar en wanneer er in de auto gereden wordt. In de stick zit een simkaart die gebruikt wordt voor het verzenden van de data.

Nadat je telkens minimaal 65 kilometer én 10 dagen hebt gereden in Nederland, ontvang je feedback op je rijgedrag via je app. Die feedback bestaat onder meer uit een score met punten van 1 tot 100, wat aangeeft hoe veilig je rijdt. Je krijgt ook tips om je rijscore te verbeteren.

Hoe de verschillende onderdelen waarop je beoordeeld wordt (snelheid, remgedrag, wijze van optrekken en bochten nemen) meewegen, maakt de ANWB overigens niet duidelijk. Bij navraag geeft de ANWB aan dat deze beoordeling gebaseerd is op ‘jarenlange bewezen ervaringen in Engeland en Canada. Daarnaast zijn deze ervaringen uitgebreid getest in Nederland.’ Op de website omschrijft de ANWB veilig rijde in algemene termen en gaan uit van anticiperend rijgedrag. Een keer te hard remmen (mits je het niet te bont maakt) wordt niet meteen afgestraft.

Feitelijk hoeft het ook niet alleen om je eigen rijgedrag te gaan. De stick is autogebonden en registreert dus de rijgegevens van alle bestuurders in de auto. Dit is iets om rekening mee te houden als je je auto uitleent.

Fouten hard afgestraft

Fouten maken en pech hebben is menselijk. Maar met ANWB Veilig rijden loop je daarmee wel het risico dat de ANWB je polis opzegt. Er gelden dus consequenties die bij een gevaarlijke of zeer gevaarlijke rijstijl. Opmerkelijk is dat de ANWB niet goed duidelijk maakt wat je precies onder een ‘gevaarlijke’ of ‘zeer gevaarlijke’ rijstijl moet verstaan. Omschrijvingen als ‘Uw rijstijl is op sommige onderdelen onveilig’ of ‘Uw rijstijl is onveilig’ zijn erg vaag.

Maatregelen bij slecht rijgedrag

Wie in een kwartaal 3 keer een ‘gevaarlijke rijstijl’ laat zien in dezelfde categorie (bijvoorbeeld te hard remmen) krijgt over dat kwartaal 0% korting. Omdat je standaard ingeschaald wordt op 10% korting, moet je de al ontvangen korting terugbetalen.

Laat je 6 keer in een jaar een gevaarlijke rijstijl laat zien op het onderdeel snelheid, dan verlies je ook je korting (voor het kwartaal waarin je de 6e melding krijgt). ANWB neemt dan ook contact met je op om je rijstijl te bespreken. Je krijgt dan 30 dagen de tijd om veiliger te rijden. Vindt de verzekeraar dat je je rijstijl niet voldoende verbetert, dan kan de verzekeraar je polis opzeggen.

Heb je een keer meer dan 40 km per uur te hard gereden? Dan neemt de ANWB contact met je op om de consequenties van dit gedrag te bespreken. Je moet er dan binnen 30 dagen voor zorgen dat je uit de categorie ‘onveilig rijgedrag’ komt door je rijgedrag genoeg te verbeteren. Lukt dat niet, dan wordt je verzekering binnen 14 dagen opgezegd.

Heb je meer dan 50 km per uur te hard gereden? Ook dan neemt de ANWB contact met je op om de consequenties van dit gedrag te bespreken. Je moet dan binnen 5 dagen een andere verzekering afsluiten en de verzekering bij de ANWB beëindigen. Ben je te laat, dan zegt de ANWB je polis op. Het is dan lastiger je auto bij een andere maatschappij te verzekeren.

Wanneer je een ongeval veroorzaakt door slecht rijgedrag, loop je overigens niet alleen het risico dat je je korting kwijtraakt. Door het bonus-malussysteem dat ook geldt voor deze rijstijlverzekering en de meeste andere verzekeringen, word je dan nog eens ‘afgestraft’. Je valt dan namelijk een aantal treden terug op de bonus-malusladder en dat levert mogelijk een flinke premieverhoging op.

Privacy

Voor de registratie van je rijgegevens werkt de ANWB samen met een Britse technologiepartner, Ingenie. Dit bedrijf levert de stick, voert de analyses uit en zit achter het scoresysteem. Naast de ANWB en Ingenie heeft Unigarant, de risicodrager van de verzekering, recht op inzage in de datagegevens maar ook de persoonsgegevens en verzekeringsgegevens. Maar: ‘Dit doen zij alleen om u goed te kunnen verzekeren,’ aldus het privacy statement.

Je data blijven je eigendom, maar je kunt je gegevens pas laten verwijderen na opzegging van de polis. Hoe lang de gegevens worden bewaard, is onduidelijk. Je hebt altijd het recht om je data op te vragen. Als je de juistheid daarvan betwist, kun je bezwaar maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bij onderhoud in de garage er door de garage te hard wordt gereden of extreem geremd. Als je kunt aantonen dat er zich situaties voor hebben gedaan die niet verwijtbaar zijn, dan verwijdert de ANWB die data.

Op de website van de ANWB en in het privacy statement is duidelijk te lezen dat naast je persoonsgegevens ook rijgegevens (hoe je bochten neemt, remt, optrekt en hoe hard je rijdt) worden opgeslagen. De stick geeft daarvoor ook de locatiegegevens van de auto door en dat is nergens op de site te vinden. In het privacy reglement staat het wel met een enkele zin beschreven, maar wij vinden dat het duidelijker en ook op de website gemeld kan worden.

Bij een ongeval en schademelding kan ANWB gebruikmaken van je rijgegevens, om na te gaan hoe het ongeval is gebeurd en wie er aansprakelijk is. Dit kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken. In geval van een ongeval of een vermoeden van fraude worden je geregistreerde data door de verzekeraar gebruikt voor onderzoek. En wanneer er een wettelijke verplichting geldt, moet de verzekeraar de gegevens verstrekken aan politie of justitie. Je data worden niet gebruikt om een schadeclaim af te wijzen als je te hard hebt gereden.

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat de privacy van verzekerden gewaarborgd blijft en dat de verzamelde data niet wordt gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten. Of om toeslagen te berekenen wanneer zij ervoor kiezen om geen data te delen met de verzekeraar.

Ondanks korting niet de goedkoopste

Met een zeer veilige rijstijl kun je 30% korting op je premie krijgen bij de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering. Een ‘gewoon’ veilige rijstijl levert 10 tot 20% korting op en wordt je rijstijl als onveilig of gevaarlijk bestempeld, dan kun je je 10% korting kwijtraken.

Heb je in de afgelopen 3 maanden niet minstens 2 keer feedback van de ANWB op je rijgedrag gekregen, dan vervalt je veilige rijderskorting over de afgelopen 3 maanden. Je krijgt alleen feedback als je in een periode van 10 dagen minimaal 65 kilometer in Nederland hebt gereden.

De Consumentenbond heeft een aantal proefberekeningen gemaakt om na te gaan of de premie van ANWB Veilig Rijden met 30% korting ook echt voordelig is. Dat blijkt niet in alle gevallen zo te zijn. Slechts in 6 van onze 27 berekeningen kwam de premie echt als goedkoopste uit de bus.

Bij slechts 1 van de berekende 9 premies voor iemand van 18 jaar was de premie van ANWB Veilig Rijden het meest voordelig. En dus alleen mits je daadwerkelijk 30% korting weet te scoren. De premie die de 18-jarige uit onze berekening betaalt om zijn Toyota Aygo te verzekeren met een beperkt casco dekking bedraagt voor een gewone ANWB-polis €105,32 per maand. Maar met 30% korting is dat dus €73,72 en dat is minder dan de goedkoopste ‘gewone’ autoverzekering (€83,89 bij Aon Direct) in deze situatie.

De ANWB zegt hierover zelf niet te pretenderen de goedkoopste autoverzekeraar te zijn. Het doel van de verzekeraar is om met deze verzekering de verkeersveiligheid te vergroten.

De dekkingsvoorwaarden van de 'gewone' ANWB autoverzekering zijn overigens ook van toepassing voor de ANWB Veilig Rijden-polis. Dit betekent bijvoorbeeld dat je ook verzekerd bent voor pechhulp in Nederland.

Praat mee

We zijn benieuwd naar jouw mening over het delen van je rijgedrag in ruil voor korting. Praat hierover mee binnen de Community.