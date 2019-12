AEGON-autoverzekering opzeggen

AEGON-autoverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van autoverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals opvragen van je schadevrije jaren en nagaan van de opzegtermijn van je huidige autoverzekering. Gemiddeld is de looptijd van de verzekering 1 jaar met daarna 1 maand opzegtermijn. Kijk voor informatie over het opzeggen van de autoverzekering op de website van AEGON .

Over AEGON-autoverzekering

Aegon is opgericht in 1983 en biedt financiele producten voor nu en later aan, eventueel met persoonlijk advies. De nadruk ligt op het direct online afsluiten van producten en heldere en begrijpelijke informatieverstrekking.

Aegon Nederland biedt producten en diensten voor het grootste deel aan via tussenpersonen, adviesbureaus en accountants. Aegon Bank is de verkooporganisatie van Aegon Nederland, particulieren kunnen hier rechtstreeks terecht voor financiele producten.

Aegon biedt een online autoverzekering en reisverzekering aan en verzekeringen voor aansprakelijkheid, inboedel- en opstal, rechtsbijstand en overlijdensrisico. Ook kun je terecht voor producten op het gebied van sparen, beleggen, vermogensbeheer, hypotheken en pensioen.