Reviews van HEMA autoverzekering

Na een ongeluk (niet mijn schuld, van achter aangereden), wijst de HEMA binnen 12 uur mijn claim af. Blijkt dat je niet verzekerd bent als je een aanrijding hebt en niet All Risk verzekerd bent. Om hulp te krijgen had ik dus een extra rechtsbijstand verzekering moeten hebben, maar dat is nooit gecommuniceerd toen ik de verzekering afsloot. En dan moet je dus zelf de tegenpartij gaan bellen en alles zelf regelen, maar omdat je dit nog nooit gedaan hebt is dit alles heel ingewikkeld. Gelukkig heb ik hulp gekregen van mijn autodealer waar ik de auto gekocht had en die heeft me kunnen helpen met sleepdienst en dat ik een vervangende auto kon huren op kosten van de tegenpartij. dingen waar ik anders niet aan gedacht zou hebben. Een politierapport wat was opgemaakt word ook niet aan burgers vertrekt, alleen aan de verzekering, dus als je jezelf moet vertegenwoordigen heb je daar ook een probleem.

Heel erg prijzig, zeker als je een schade wilt declareren. Alles gaat van schadevrije jaren af, ook bij niet eigen schuld. Na oud en nieuw was er een rotje op mijn auto gegooid waardoor er een brandgat is ontstaan onder mn ruitenwissers. Hier ben ik voor verzekerd, zonder eigen risico. Hier heb ik toch eerst even over gebeld en voordat ik hem zou indienen want ik wilde ik zeker weten of het niet van mn schadevrije jaren af zou gaan. Nou bleek dat ik er voor verzekerd ben maar dan zouden er wel 5 schadevrije jaren vanaf gaan. Dat zou voor mij betekenem dat ik ipv 56 euro (1 bijna 2 schadevrije jaren) per maand ineens 98 euro per maand zou gaan betalen! Uiteraard niet ingedient maar me ool sterk afgevraagd waarom ik dan verzekerd ben. In maar krijg ik mn 2e schadevrije jaar en ga ik direct naar een andere verzekering overatappen.