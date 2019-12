'Gratis' proefpakketjes

Check het aanbod

Heb je een gratis proefpakketje aangevraagd of ben hier op ingegaan na een telefonisch aanbod? Dit betekent niet dat de aanbieder je daarna kan verplichten meer zendingen af te nemen. Alleen als de vervolgzendingen duidelijk onderdeel uitmaakten van het aanbod waar je ja op hebt gezegd, ben je eraan gebonden.

Mail het bedrijf

Laat het bedrijf per mail weten dat je ten onrechte een pakketje hebt ontvangen en dat je niet betaalt omdat je niet verplicht bent het af te nemen. Ongevraagde vervolgzendingen mag je zonder te betalen houden. Laat het bedrijf ook weten dat je bereid bent het pakketje op hun kosten terug te sturen.

Storneer afschrijvingen

Houd je bankrekening in de gaten. Mocht het bedrijf een bedrag afschrijven voor de vervolgzendingen, storneer dit dan. Dat kan tot 56 dagen na de afschrijving via internetbankieren en daarna tot 13 maanden via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). Je kunt het bedrijf ook blokkeren via je bank, zodat het niet meer kan incasseren.

Laat je niet intimideren

Betaal niet, ook niet als het bedrijf een incassobureau inschakelt. Laat je niet onder druk zetten met praatjes over hoge herinneringskosten en gerechtelijke procedures. Er bestaat geen geldige overeenkomst voor de vervolgzendingen. Dit weet het bedrijf ook, dus is het niet aannemelijk dat het echt tot een procedure komt.