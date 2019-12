Test vouwfietsen

Dé plek waar je de vouwfiets tegenkomt, is het balkon in de trein. Maar ook daarbuiten zie je ze steeds meer, in de caravan of op de boot, om even een boodschap te doen of een fietstochtje te maken. Een normale toerfiets of e-bike kan alleen op de fietsendrager mee, een vouwfiets past in de achterbak van de auto.

Alle geteste fietsen zijn beoordeeld op onder meer in- en uitvouwgemak, gewicht en tilgemak, rijeigenschappen en comfort op slecht wegdek. De duurste in de test is de Brompton van bijna €1300, de meeste kosten minder dan de helft en de Beste Koop €560.