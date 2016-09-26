Test vouwfietsen

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:26 september 2016
Dé plek waar je de vouwfiets tegenkomt, is het balkon in de trein. Maar ook daarbuiten zie je ze steeds meer. In de caravan of op de boot, om even een boodschap te doen of een fietstochtje te maken. Een normale toerfiets of e-bike kan alleen op de fietsendrager mee, een vouwfiets past in de achterbak van de auto.
Alle geteste fietsen zijn beoordeeld op onder meer in- en uitvouwgemak, gewicht en tilgemak, rijeigenschappen en comfort op slecht wegdek. In de complete test van vouwfietsen lees je de testresultaten.
De vouwfietsen zijn behalve door het panel ook in het laboratorium getest. Daar is vooral veel aandacht besteed aan de verbindingen. Die zijn aan slijtage onderhevig. Als daar slijtvaste materialen zijn gebruikt, of gekozen is voor demontabele busjes en pennen, scoort de fiets goed op de constructie. Ook zijn de stuureigenschappen en de stijfheid van de constructie onderzocht. Vooral 1 fiets valt hier tegen.