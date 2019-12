Uitleg analyse energieleveranciers op solvabiliteitsscore

Analyse

De Consumentenbond analyseerde de jaarrekeningen van 30 energieleveranciers. Daarvan blijken 10 een lage solvabiliteitsscore te hebben op basis van jaarverslagen uit 2018 of ouder. Dit hoeft niet gelijk te betekenen dat ze failliet gaan, maar het vormt wel een risico.

Actuele situatie onbekend

De actuele financiële situatie bij energieleveranciers kennen we niet. Deze kan beter of slechter zijn. In het onderzoek (pdf) staat welke energieleveranciers een lage solvabiliteitsscore hebben.

Wat betekent dit voor mij?

De leverancier heeft een lage score

De energieleverancier waar ik een contract wil afsluiten heeft een lage solvabiliteitscore, wat betekent dit?

Dat je energieleverancier een lage solvabiliteitscore heeft wil niet direct zeggen dat die ook failliet zal gaan. We kunnen ook niet zeggen hoe groot die kans is. Wel zou een faillissement grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen.

Om dit financieel risico enigszins te beperken kun je het beste je maandbedrag en verbruik zo reëel mogelijk aanpassen, en dit niet te laten fungeren als spaarpotje.

De leverancier heeft géén lage score

De energieleverancier waar ik een contract wil afsluiten heeft geen lage solvabiliteitscore, wat betekent dit?

De financiële resultaten uit ons onderzoek zijn onder andere gebaseerd op jaarverslagen over 2018 en voor zover deze informatie beschikbaar is. De actuele situatie kennen we niet. Uw energieleverancier kan er dus inmiddels beter of slechter voorstaan.

Om deze reden wil de Consumentenbond dat de consument niet de dupe wordt bij een faillissement van een energieleverancier.

