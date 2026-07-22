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Espressomachines met melkschuimer

Laatste update van de test: 22 juli 2026|

Met een espressomachine met melkschuimer maak je eenvoudig cappuccino's, latte macchiato's en andere koffiespecialiteiten met melkschuim. Er zit veel verschil tussen de manier waarop machines melk opschuimen, het gebruiksgemak en de kwaliteit van het melkschuim. Vergelijk koffiemachines met melkschuimer en ontdek welke goed presteren in de test.

Keuzehulp

  • JURA E6 Dark Inox (ED)
    JURAE6 Dark Inox (ED)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • JURA E6 Piano Black (ED)
    JURAE6 Piano Black (ED)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity - Zwart
    KRUPSSerenity - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Coal
    KRUPSHarmony Coffee - Coal
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity Milk - Zwart
    KRUPSSerenity Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Zwart
    KRUPSHarmony Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Coffee - Zwart
    KRUPSIntensity Up Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Milk - Zwart
    KRUPSIntensity Up Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Milk - Blauw
    KRUPSHarmony Milk - Blauw
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart
    PhilipsBaristina Latte - Zwart
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Wit
    PhilipsBaristina Latte - Wit
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Zwart Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Zwart Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Mangogeel Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Mangogeel Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Natuurlijk Groen Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Natuurlijk Groen Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Melkwit Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Melkwit Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Zwart Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Zwart Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Bessenrood Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Bessenrood Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Bessenrood Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Bessenrood Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Espressomachines met melkschuimer getest

Onze experts testen espressomachines onafhankelijk in een laboratorium. Daarbij beoordelen we niet alleen de smaak en kwaliteit van de koffie. We checken ook hoe goed de machine melk opschuimt en hoe gemakkelijk deze in gebruik is.

We testen onder andere op:

  • - Kwaliteit van espresso en andere koffie
  • - Kwaliteit van het melkschuim
  • - Snelheid van melk opschuimen
  • - Gemak van het koffiezetten en melk opschuimen
  • - Onderhoud en reiniging
  • - Instelmogelijkheden

In onze test zitten machines van merken als De'Longhi, Philips, Siemens, Jura, Melitta, Krups en Sage. Zo zie je eenvoudig welke koffiemachine met melkschuimer het beste presteert en hoe verschillende modellen zich tot elkaar verhouden.

Espressomachine met melkschuimer kopen

Als je regelmatig cappuccino of latte macchiato drinkt, is een goede melkschuimer belangrijk. Sommige koffiemachines hebben een automatische melkopschuimer die met 1 druk op de knop melkspecialiteiten maakt. Andere modellen hebben een stoompijp waarmee je zelf melk opschuimt.

Let bij het kopen van een espressomachine met melkschuimer op:

  • - Type melkschuimer (automatisch of handmatig)
  • - Kwaliteit van het melkschuim
  • - Gebruiksgemak van het melksysteem
  • - Reiniging van melkslangen en melkreservoir
  • - Aantal koffiespecialiteiten
  • - Inhoud van het water- en bonenreservoir
  • - Instelmogelijkheden voor koffie en melk
  • - Afmetingen van de machine

Een duurder model heeft vaak meer functies en gebruiksgemak. Maar die scoort niet automatisch beter in onze test. Vergelijk modellen en ontdek welke espressomachine met melkschuimer de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft.

Espressomachines met melkschuimer vergelijken

Met onze vergelijker zie je eenvoudig de verschillen tussen espressomachines met melkschuimer. Door modellen naast elkaar te zetten ontdek je welke machine het beste aansluit bij jouw wensen en koffievoorkeuren.

Vergelijk bijvoorbeeld op eerdergenoemde eigenschappen en:

  • - Prijs
  • - Testoordeel
  • - Type melkschuimer
  • - Instellingen en opties
  • - Geluid
  • - Energieverbruik

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten van espressomachines met melkschuimer. Zo helpen wij je bij het kopen van een espressomachine met melkschuimer die goed bij jouw wensen past.

Vergelijk verschillende modellen. Zo zie je niet alleen welke machine het beste scoort, maar ook welke modellen relatief voordelig zijn. Zo vind je eenvoudig een espressomachine met melkschuimer die past bij je budget en gebruik.

Waarom kiezen voor een espressomachine met melkschuimer?

Met een espressomachine met melkschuimer maak je thuis eenvoudig verschillende koffiespecialiteiten met melk. Afhankelijk van het type machine kun je kiezen voor volledig automatische bereiding. Of juist meer controle over het opschuimen van de melk. Vooral voor liefhebbers van cappuccino, latte macchiato en flat white is een goede melkschuimer een belangrijke functie.

Vergelijk verschillende modellen met elkaar. Zo ontdek je welke espressomachine met melkschuimer het beste aansluit bij jouw wensen. En welke functies voor jou echt belangrijk zijn.

Espressomachines per merk