Siemens-espressomachines

Met een Siemens-koffiemachine zet je met 1 druk op de knop een espresso, cappuccino of andere koffiespecialiteit. Vergelijk de Siemens-koffiemachines en ontdek welke het beste scoort in onze test.

De beste Siemens-koffiemachine

Siemens heeft een uitgebreid assortiment volautomatische koffiemachines. De modellen verschillen in bediening, melksysteem, instelmogelijkheden en prijs. Daardoor is niet elke machine geschikt voor dezelfde gebruiker.

Wij testen Siemens-koffiemachines in een onafhankelijk laboratorium. Daarbij beoordelen we niet alleen de smaak van de koffie, maar ook hoe prettig de koffiemachine dagelijks werkt. We kijken onder meer naar de kwaliteit van espresso en cappuccino en de temperatuur van de koffie. Ook kijken we naar het gebruiksgemak, geluidsniveau, energieverbruik en de mogelijkheden om de koffie naar eigen smaak in te stellen. Verder beoordelen we hoeveel tijd en moeite het kost om de machine schoon te maken en te onderhouden.

In onze test vind je niet alleen Siemens, maar ook merken als De'Longhi, JURA, Philips, Melitta, KRUPS en Sage. Zo zie je direct hoe een Siemens-koffiemachines presteert ten opzichte van vergelijkbare volautomaten.

Siemens-koffiemachines kopen

Siemens richt zich vooral op volautomatische koffiemachines. Je maalt de bonen, zet koffie en maakt melkspecialiteiten met 1 apparaat. Tussen de EQ-series lopen de verschillen flink uiteen. Sommige machines bieden een eenvoudigere bediening. Luxere modellen hebben meer koffierecepten, persoonlijke gebruikersprofielen en extra instelmogelijkheden. Ook zijn er modellen met Home Connect, waarmee je functies via een app bedient.

Let bij het kiezen van een Siemens espressomachine onder meer op:

- Het type melksysteem.

- Het aantal koffiespecialiteiten.

- De inhoud van het water- en bonenreservoir.

- De instelmogelijkheden voor sterkte, temperatuur en hoeveelheid.

- Persoonlijke gebruikersprofielen.

- Automatische onderhoudsprogramma's.

- App-bediening en slimme functies.

Een hogere prijs betekent niet automatisch een beter testresultaat. Door de testresultaten naast de productspecificaties te leggen, zie je welke Siemens-espressomachine het beste bij jouw wensen past.

Siemens-koffiemachines vergelijken

Met onze vergelijker zet je Siemens koffiemachines eenvoudig naast elkaar. Zo zie je snel welke verschillen echt belangrijk zijn.

Je vergelijkt onder andere op:

- Testoordeel

- Prijs

- Espresso en cappuccino

- Gebruiksgemak

- Energieverbruik

- Geluidsniveau

- Type melksysteem

- Instelmogelijkheden

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap? Dan zie je ook alle testresultaten. Daarmee ontdek je eenvoudig welke Siemens koffiemachine de beste keuze is voor jouw manier van koffiezetten.

Waarom kiezen voor een Siemens-espressomachine?

Siemens is een bekend elektronicamerk dat ook een uitgebreid assortiment volautomatische espressomachines aanbiedt. De machines staan bekend om hun gebruiksvriendelijke bediening, moderne technologie en mogelijkheden om persoonlijke koffievoorkeuren op te slaan. Veel modellen hebben een automatische onderhoudsprogramma's en functies voor verschillende koffiespecialiteiten.

Vergelijk verschillende modellen met elkaar. Zo ontdek je welke Siemens-espressomachine het beste aansluit bij jouw wensen.