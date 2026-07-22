Met een Sage koffiemachine heb je veel invloed op de smaak van je koffie. Vergelijk de verschillende Sage-machines en ontdek welke het beste scoort in onze test.

De beste Sage-koffiemachine

Sage staat vooral bekend om zijn pistonmachines. Bij deze machines maal je de koffiebonen. Ook doseer je de koffie en schuim je melk op met een stoompijp als een barista. Dat vraagt iets meer aandacht dan bij een volautomaat. Je hebt wel meer invloed op het eindresultaat.

Je kunt ook kiezen voor het gemak van een Nespresso-apparaat van Sage.

Wij testen Sage-koffiemachines op dezelfde manier als andere piston- en cupsmachines. We beoordelen de kwaliteit van de espresso en cappuccino. We kijken ook naar het gebruiksgemak, de instelmogelijkheden, het geluidsniveau en het energieverbruik. Ook onderzoeken we hoe eenvoudig je de machine schoonmaakt en ontkalkt. Zo zie je niet alleen welke machine lekkere koffie zet, maar ook welke prettig is in het dagelijks gebruik.

In onze test vind je Sage naast merken als De'Longhi, Siemens, JURA, Philips en KRUPS. Daardoor kun je de prestaties van Sage-machines eenvoudig vergelijken met andere pistonmachines, volautomaten en cupmachines.

Sage-koffiemachine kopen

Een Sage-pistonmachine past bij je als je graag zelf invloed hebt op de bereiding van espresso. Je bepaalt als een barista onder meer de maalgraad, de hoeveelheid koffie en extractietijd. Veel modellen hebben een ingebouwde bonenmaler en een stoompijp voor het opschuimen van melk. Sommige machines helpen je met automatische programma's of een touchscreen. Terwijl je andere modellen juist meer handmatig bedient.

Let bij het kiezen van een Sage espressomachine op:

- De aanwezigheid van een ingebouwde bonenmaler.

- De mogelijkheden om de maalgraad aan te passen.

- De bediening via knoppen of touchscreen.

- De kwaliteit van de stoompijp.

- De inhoud van het waterreservoir.

- De instelmogelijkheden voor espresso.

- Het onderhoud en het ontkalken.

Niet iedere Sage-machine past bij dezelfde gebruiker. Wie graag experimenteert met maling en extractie stelt andere eisen dan iemand die vooral snel een cappuccino wil zetten. Vergelijk cupmachines en pistonnmachines en leg de testresultaten en productspecificaties naast elkaar. Zo zie je welke machine het beste aansluit bij jouw manier van koffiezetten.

Sage-espressomachines vergelijken

Met onze vergelijker zie je in 1 overzicht welke verschillen er zijn tussen de Sage- koffiemachines. Zo kies je gemakkelijker een model dat past bij jouw wensen.

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